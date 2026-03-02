ViX.

Kuma: La Otra Esposa: su castigo por un crimen que no cometió será casarse sin amor

En ViX hay un amplio catálogo de telenovelas, no solo mexicanas, también de otros países. Ahora llega a la plataforma de streaming la novela turca Kuma: La Otra Esposa.

Por:Vanessa Mena
Video Mi Rival: una historia con traiciones, intrigas y mucha pasión

Además de grandes producciones mexicanas, como la novela Hermanas, un Amor Compartido, ViX te ofrece otros títulos como la telenovela turca Kuma: La Otra Esposa. Te decimos cuándo se estrena y otros detalles.

Kuma: La Otra Esposa: fecha de estreno de la telenovela turca en ViX

Kuma: La Otra Esposa se estrena en ViX el 9 de marzo. Esta telenovela turca consta de 100 episodios, con una duración de 60 minutos cada uno, en donde las traición y la desesperanza amenazan con acabar con el amor verdadero.

¿De qué trata la telenovela turca Kuma: La Otra Esposa? Disfrútala en ViX

Ceylan (Aybüke Yilmaz) no ha tenido una vida nada fácil. Su familia no la dejó tomar sus propias decisiones e intentó obligarla a tener un matrimonio forzado. Por fortuna, logró escapar de esa terrible situación y encontró cariño y refugio en la familia de Karan (Emre Özmen), un hombre amable y bondadoso.

Sin embargo, el destino le tenía preparado otro cruel escenario: la joven es acusada falsamente de matar a la esposa del hermano de Karan. Como es de esperarse, su antiguo protector está sorprendido y resentido con ella, pues cree que traicionó su confianza.

Como castigo para Ceylan y una manera de preservar el honor familiar, es obligada a casarse con Karan y convertirse en su ‘kuma’; es decir, su segunda esposa.

Aunque no parece una situación tan grave, sí lo es para la joven mujer, ya que está enamorada desde hace tiempo de su protector y jamás se imaginó que se relacionarían de esta manera.

La familia de Karan, en especial su primera esposa, ven a Ceylan como una amenaza y alguien que no es digna de confianza, por lo que le hacen la vida imposible. En cuanto a él, la retiene a su lado no por amor, si no para castigarla con su control y humillaciones.

