Mirreyes vs Godínez: un Especial de Navidad es la película más divertida para esta época: estreno en ViX

Video Mirreyes vs Godínez: un Especial de Navidad: estreno en ViX el 5 de diciembre

Mirreyes vs Godínez se ha convertido en una de las sagas más queridas con el público, pues hasta el momento lleva cuatro películas. Y la buena noticia es que la diversión no termina, ya que la franquicia está a punto de estrenar un especial navideño en ViX.

Mirreyes vs Godínez un Especial de Navidad Imagen ViX

Mirreyes vs Godínez: un Especial de Navidad: fecha de estreno en ViX

Mirreyes vs Godínez: un Especial de Navidad se estrenará en exclusiva en ViX el próximo 5 de diciembre.

Mirreyes vs Godínez: un Especial de Navidad: ¿de qué trata la película?

La película, que fue dirigida por Chava Cartas, nuevamente reúne a los divertidos personajes de la exitosa saga de comedia mexicana, pero esta vez en una historia que se desarrolla durante la celebración de fin de año en la oficina.

En la víspera de la fiesta decembrina de la empresa, los protagonistas intentarán romper el récord histórico de ventas, mientras enfrentan una serie de enredos, las clásicas dinámicas laborales (con las que muchos se identificarán) y hasta apariciones fantasmales.

La cinta Mirreyes vs Godínez: un Especial de Navidad aborda temas como la convivencia en el trabajo, la amistad y la importancia de los vínculos personales durante la temporada navideña.

Mirreyes vs Godínez: el elenco de la película

La nueva cinta que se estrena en ViX es protagonizada por los actores: