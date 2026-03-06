ViX. Un Hombre por Semana: su búsqueda del amor romántico la llevará a encontrar el amor propio Nada como una película de comedia romántica para pasar un gran fin de semana con tus amigos o con tu pareja, y ViX tiene un estreno que te encantará: Un Hombre por Semana.

Video Tráiler de la película Un Hombre por Semana: estreno en ViX 13 de marzo

Si eres fan de las películas y series de comedia, como Bodas S.A., entonces te fascinará el filme mexicano Un Hombre por Semana. Te contamos de qué trata, cuándo se estrena en ViX y más.

Un Hombre por Semana: fecha de estreno de la película en ViX

PUBLICIDAD

Un Hombre por Semana se estrena en ViX el próximo 13 de marzo. La película mexicana es del género comedia romántica y tiene una duración de 90 minutos.

Escena de la película Un Hombre por Semana Imagen Cortesía Videocine

¿De qué trata la película Un Hombre por Semana? Disfrútala en ViX

Mónica (Ana de la Reguera) recibe una de las peores noticias de su vida: su esposo le pide el divorcio, pues conoció a otra mujer. Luego de enfrentar el final de su matrimonio, decide cerrar este capítulo y reinventarse.

La primera misión es atreverse a probar nuevas experiencias, entre ellas suscribirse en una app de citas para conocer hombres y darse una nueva oportunidad en el amor.

El detalle es que la última vez que tuvo una cita amorosa, los celulares apenas si tenían cámara y las redes sociales no figuraban en el mapa. Ahora, entre aplicaciones de citas, mensajes instantáneos y perfiles digitales, el terreno parece muy diferente a lo que ella recuerda.

Aunque al inicio está muy nerviosa por estos encuentros, poco a poco se convierte en una ‘experta’ y sale con un hombre diferente cada semana. Algunos son interesantes, otros divertidos, uno que otro bastante sexy, pero la mayoría son una total decepción.

A pesar de todo, Mónica se divierte con estas citas y cada día que pasa aprende algo nuevo respecto al romance y las relaciones. Pero la lección más importante que adquiere es sobre el amor propio.

Película Un Hombre por Semana Imagen Cortesía Videocine

Conoce al elenco de la película Un Hombre por Semana

La cinta Un Hombre por Semana cuenta con un gran reparto, compuesto por talentosos y guapos actores: