Creador de la serie 40 y 20 revela que en la versión original no existía Toña

En la misma plática con conductor, el director le reveló que para influenciarse, se puso a ver series que de algún modo tuvieron que ver con el estilo de la comedia. ¿Qué series lo influenciaron? 'Everybody Loves Raymond', 'Friends', 'Two And A Half Men', 'Alf' y también series mexicanas como 'La Criada Bien Criada'. Un poco como cuando La Familia P. Luche se inspiró en 'Married with Children'.