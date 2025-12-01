Jenni, la película sobre Jenni Rivera, está disponible en ViX para conmemorar su aniversario luctuoso

Video Mira el tráiler de Jenni, la película, disponible en ViX

Jenni Rivera, conocida como ‘La Diva de la Banda’, perdió la vida en un trágico accidente aéreo el 9 de diciembre de 2012.

Su muerte dejó un gran hueco en la industria musical, tanto en México como EE.UU. y otros países. Su talento y belleza la llevaron a coronarse como una de las mejores artistas del regional mexicano, un género que en mayor medida estaba dominado por hombres.

Debido a su importante legado, existen diversas series, películas y documentales sobre su vida. Una de esas series es Jenni Rivera: Mariposa de Barrio (que puedes disfrutar en ViX), pero también está disponible en la plataforma la película Jenni, un maravilloso retrato sobre su vida y su carrera.

Jenni: cuándo y dónde ver la película sobre la vida de Jenni Rivera

La película Jenni ya está disponible en ViX y podrás disfrutarla para honrar la memoria de esta exitosa cantante.

Jenni: sinopsis de la película de Jenni Rivera que puedes ver en ViX

La película Jenni está basada en la vida de la intérprete de ‘Mariposa de Barrio’, tanto en la parte de su trayectoria profesional como en los aspectos personales.

Nos muestra cómo inició la carrera de Jenni Rivera en su ciudad natal Long Beach, California, y todo lo que tuvo que hacer para destacar en el género del regional mexicano, el cual en ese momento estaba dominado principalmente por artistas hombres.

La llamada ‘Diva de la Banda’ enfrentó muchos retos, pero jamás se dio por vencida. Además, esos obstáculos no solo se le presentaron en la parte profesional, también en lo personal tuvo muchos problemas.

Los pasajes de su vida que se muestran en la película Jenni incluyen a su familia, tanto a sus padres, como sus hermanos y sus hijas. Retrata tanto los momentos felices y llenos de cariño, como aquellos en donde su fortaleza y resiliencia fueron puestas a prueba.

Jenni: conoce al elenco de la película disponible en ViX

La película Jenni fue dirigida por Gigi Saul Guerrero y cuenta con un reparto lleno de talentosos actores y actrices:

