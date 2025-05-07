Mujeres asesinas, temporada 3: Cuándo se estrena y quiénes protagonizan la serie de ViX

Video Mujeres Asesinas: Ve AQUÍ el avance de la nueva temporada

¿De qué trata la serie Mujeres asesinas de ViX?

Cada capítulo de Mujeres asesinas presenta una historia independiente. La serie de ViX se enfoca en mujeres de diversos contextos sociales que, al ser llevadas al límite, recurren al asesinato como única salida a su sufrimiento.

PUBLICIDAD

Dichas historias no sólo buscan entretener, también generar conciencia sobre la violencia de género en la sociedad mexicana y latina en general.

¿Cuándo se estrena la serie Mujeres asesinas y cuántos episodios tendrá?

La tercera temporada de Mujeres asesinas se estrena este 16 de mayo, en exclusiva por ViX. Contará con 8 capítulos, cada uno con una historia diferente y una protagonista distinta, lo que garantiza una diversidad de temas.

¿Qué actrices estarán en la temporada 3 de Mujeres asesinas?

Las actrices que protagonizarán cada uno de los episodios son:

• Angelique Boyer como Pilar

Angelique Boyer como Pilar en Mujeres Asesinas T3 Imagen TelevisaUnivision



• Bárbara de Regil como Raquel

Bárbara de Regil como Raquel Imagen TelevisaUnivision

• Cassandra Sánchez Navarro como Adriana

Cassandra Sánchez Navarro será Adriana Imagen TelevisaUnivision

• Yare Santana como Fátima

Yare Santana es Fátima Imagen TelevisaUnivision

• Mar Sordo como Kenya

Mar Sordo interpreta a Kenya Imagen TelevisaUnivision

• Scarlet Gruber como Nayeli

Scarlet Gruber es Nayeli Imagen TelevisaUnivision

• Azul Guaita como Anabel

Azul Guaita da vida a Anabel Imagen TelevisaUnivision

• Eileen Yáñez como Martha

Eileen Yáñez como Martha Imagen TelevisaUnivision



Estas talentosas actrices se suman al proyecto para explorar las profundidades emocionales de sus personajes, mostrando las diversas facetas de las mujeres que, enfrentadas a situaciones extremas, toman decisiones drásticas.

Mujeres asesinas: ¿En dónde ver los episodios completos de la serie?