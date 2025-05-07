Mujeres Asesinas serie

Mujeres asesinas, temporada 3: Cuándo se estrena y quiénes protagonizan la serie de ViX

La temporada 3 de Mujeres asesinas promete mantener la intensidad y crudeza que caracterizó a las dos temporadas anteriores, las cuales cautivaron al público con historias sobre mujeres que, tras ser víctimas de violencia y abuso, tomaron decisiones extremas para cambiar sus destinos.

La serie estará disponible en exclusiva por ViX y aquí te contamos cuándo se estrena, cuántos capítulos son y qué actrices conforman el elenco.

Berenice Güemes.
¿De qué trata la serie Mujeres asesinas de ViX?

Cada capítulo de Mujeres asesinas presenta una historia independiente. La serie de ViX se enfoca en mujeres de diversos contextos sociales que, al ser llevadas al límite, recurren al asesinato como única salida a su sufrimiento.

Dichas historias no sólo buscan entretener, también generar conciencia sobre la violencia de género en la sociedad mexicana y latina en general.

¿Cuándo se estrena la serie Mujeres asesinas y cuántos episodios tendrá?

La tercera temporada de Mujeres asesinas se estrena este 16 de mayo, en exclusiva por ViX. Contará con 8 capítulos, cada uno con una historia diferente y una protagonista distinta, lo que garantiza una diversidad de temas.

¿Qué actrices estarán en la temporada 3 de Mujeres asesinas?

Las actrices que protagonizarán cada uno de los episodios son:

• Angelique Boyer como Pilar

Angelique Boyer como Pilar en Mujeres Asesinas T3
Angelique Boyer como Pilar en Mujeres Asesinas T3
Imagen TelevisaUnivision

• Bárbara de Regil como Raquel

Bárbara de Regil como Raquel
Bárbara de Regil como Raquel
Imagen TelevisaUnivision

• Cassandra Sánchez Navarro como Adriana

Cassandra Sánchez Navarro será Adriana
Cassandra Sánchez Navarro será Adriana
Imagen TelevisaUnivision

• Yare Santana como Fátima

Yare Santana es Fátima
Yare Santana es Fátima
Imagen TelevisaUnivision

• Mar Sordo como Kenya

Mar Sordo interpreta a Kenya
Mar Sordo interpreta a Kenya
Imagen TelevisaUnivision

• Scarlet Gruber como Nayeli

Scarlet Gruber es Nayeli
Scarlet Gruber es Nayeli
Imagen TelevisaUnivision

• Azul Guaita como Anabel

Azul Guaita da vida a Anabel
Azul Guaita da vida a Anabel
Imagen TelevisaUnivision

• Eileen Yáñez como Martha

Eileen Yáñez como Martha
Eileen Yáñez como Martha
Imagen TelevisaUnivision


Estas talentosas actrices se suman al proyecto para explorar las profundidades emocionales de sus personajes, mostrando las diversas facetas de las mujeres que, enfrentadas a situaciones extremas, toman decisiones drásticas.

Mujeres asesinas: ¿En dónde ver los episodios completos de la serie?

La temporada 3 se estrena el 16 de mayo en ViX, con un nuevo episodio disponible cada semana.
Esta serie continúa su compromiso de visibilizar las historias de mujeres que, tras ser víctimas, se convierten en victimarias, ofreciendo una mirada profunda y reflexiva sobre la violencia de género. ¡No te la puedes perder!

