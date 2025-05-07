Mujeres asesinas, temporada 3: Cuándo se estrena y quiénes protagonizan la serie de ViX
La temporada 3 de Mujeres asesinas promete mantener la intensidad y crudeza que caracterizó a las dos temporadas anteriores, las cuales cautivaron al público con historias sobre mujeres que, tras ser víctimas de violencia y abuso, tomaron decisiones extremas para cambiar sus destinos.
La serie estará disponible en exclusiva por ViX y aquí te contamos cuándo se estrena, cuántos capítulos son y qué actrices conforman el elenco.
¿De qué trata la serie Mujeres asesinas de ViX?
Cada capítulo de Mujeres asesinas presenta una historia independiente. La serie de ViX se enfoca en mujeres de diversos contextos sociales que, al ser llevadas al límite, recurren al asesinato como única salida a su sufrimiento.
Dichas historias no sólo buscan entretener, también generar conciencia sobre la violencia de género en la sociedad mexicana y latina en general.
¿Cuándo se estrena la serie Mujeres asesinas y cuántos episodios tendrá?
La tercera temporada de Mujeres asesinas se estrena este 16 de mayo, en exclusiva por ViX. Contará con 8 capítulos, cada uno con una historia diferente y una protagonista distinta, lo que garantiza una diversidad de temas.
¿Qué actrices estarán en la temporada 3 de Mujeres asesinas?
Las actrices que protagonizarán cada uno de los episodios son:
• Angelique Boyer como Pilar
• Bárbara de Regil como Raquel
• Cassandra Sánchez Navarro como Adriana
• Yare Santana como Fátima
• Mar Sordo como Kenya
• Scarlet Gruber como Nayeli
• Azul Guaita como Anabel
• Eileen Yáñez como Martha
Estas talentosas actrices se suman al proyecto para explorar las profundidades emocionales de sus personajes, mostrando las diversas facetas de las mujeres que, enfrentadas a situaciones extremas, toman decisiones drásticas.
Mujeres asesinas: ¿En dónde ver los episodios completos de la serie?
La temporada 3 se estrena el 16 de mayo en ViX, con un nuevo episodio disponible cada semana.
Esta serie continúa su compromiso de visibilizar las historias de mujeres que, tras ser víctimas, se convierten en victimarias, ofreciendo una mirada profunda y reflexiva sobre la violencia de género. ¡No te la puedes perder!