Mirreyes vs Godínez: Las Vegas llega a ViX, ¿cuántas películas tiene esta divertida saga?
Mirreyes vs Godínez se ha convertido en una franquicia muy exitosa y la película más reciente, Mirreyes vs Godínez: Las Vegas, se estrena este 23 de octubre en ViX, el mejor servicio de streaming en español.
Una de las sagas de comedia mexicana más famosas de los últimos años es Mirreyes vs Godínez, pues esta divertida historia logró conquistar al público de habla hispana.
Mirreyes vs Godínez: ¿Cuántas películas hay de esta franquicia?
Hasta el momento, la franquicia Mirreyes vs Godínez está compuesta por cuatro películas:
- Mirreyes vs Godínez (2019)
- Home Office: Un especial de Mirreyes vs Godínez (2020), considerado como un spin-off
- Mirreyes vs Godínez 2: El Retiro (2022)
- Mirreyes vs Godínez: Las Vegas (2025)
Mirreyes vs Godínez 2 El Retirno disponible en ViX
¿En dónde puedo ver las películas de Mirreyes vs Godínez?
La película Mirreyes vs Godínez 2: El Retiro ya está disponible en ViX, mientras que la última cinta Mirreyes vs Godínez: Las Vegas se estrena el 23 de octubre en la misma plataforma de streaming.
Mirreyes vs Godínez Las Vegas se estrena en ViX
