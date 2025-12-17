ViX. Sebastián Yatra hablará del futuro de la música latina en exclusiva para ViX Música All-Access ViX Música All-Access te ofrece una nueva manera de acercarte a tus artistas favoritos y conocer su lado más íntimo. El protagonista del tercer episodio es Sebastián Yatra, te contamos todos los detalles.



Video Sebastián Yatra se muestra como nunca en ViX Música All-Access

ViX Música All-Access es una serie de especiales musicales en los que tendrás acceso a entrevistas íntimas y contenido exclusivo de tus artistas favoritos.

El segundo episodio fue un frente a frente entre Romeo Santos y Prince Royce. Entre otros temas, ‘El Rey de la bachata’ y ‘El Príncipe de la bachata’ aclararon si es verdad que existe una rivalidad entre ellos.

El protagonista del episodio 3 será Sebastián Yatra, quien tendrá una interesante charla con la conductora Alejandra Espinoza.

Sebastián Yatra en ViX Música All-Access: fecha de estreno y de qué trata

El tercer especial de ViX Música All-Access estará dedicado a Sebastián Yatra y se transmitirá el lunes 22 de diciembre, a las 6P/5C por ViX. También podrás disfrutarlo en Univision.

La conductora del episodio será Alejandra Espinoza, quien tendrá una amena charla con el cantante sobre su visión respecto al futuro de la música latina. El artista colombiano también compartirá avances exclusivos sobre sus nuevos proyectos musicales.

Sebastián Yatra estará en el episodio 3 de ViX Música All-Access Imagen Mezcalent

ViX Música All Access: qué artistas estarán en los siguientes episodios y cuándo se estrenan

Durante diciembre, ViX Música All Access tendrá cuatro episodios, con una duración de 60 minutos cada uno. El cuarto capítulo lleva por nombre ‘Best of 2025 Music Special’ y se estrena el 29 de diciembre, a las 6P/5C por ViX y Univision.

Será presentado por Alejandra Espinoza, Luis Sandoval y Erika Reyna, quienes hablarán de los artistas latinos que dejaron huella en 2025, las historias que se hicieron virales y las actuaciones inolvidables en Premios Juventud 2025 y Premio Lo Nuestro 2025.