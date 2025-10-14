Toda la diversión de Mirreyes vs Godínez: Las Vegas llega a ViX: fecha de estreno

Además de series como Con Esa Misma Mirada y la nueva propuesta de las micronovelas de ViX MicrO, ViX tiene una gran oferta de películas y una de las más esperadas es Mirreyes vs Godínez: Las Vegas. Conoce cuándo se estrena y otros datos sobre la cinta.

Mirreyes vs Godínez: Las Vegas, ¿cuándo se estrena en ViX?

Si eres de los que se pregunta en dónde puede ver la divertida película de esta saga, la buena noticia es que llega al servicio de streaming este 23 de octubre.

¿Cuántas películas hay de Mirreyes vs Godínez?

Existen cuatro películas en esta saga de comedia que se ha vuelto muy exitosa:

Mirreyes vs Godínez (2019)

Home Office: Un especial de Mirreyes vs Godínez (2020), considerado como un spin-off

Mirreyes vs Godínez 2: El Retiro (2022) (también disponible en ViX)

Mirreyes vs Godínez: Las Vegas (2025)

Mirreyes vs Godínez: Las Vegas disponible en ViX Imagen Draco Films

¿De qué trata la película Mirreyes vs Godínez: Las Vegas?

Zapaterías Kuri González está en peligro de irse a la bancarrota, así que Genaro y Michelle (junto con todos sus compañeros) viajarán hasta Las Vegas para conseguir la firma de un importante contrato que podría salvar la empresa.

Lo que inicia como un viaje de negocios común, se convertirá en una de las aventuras más locas de su vida y enfrentarán todo tipo de situaciones inesperadas (incluída una tremenda cruda que ni los chilaquiles más picosos podrían curar).

Además de rescatar a su empresa, los mirreyes y los godínez pondrán a prueba el amor y la amistad que hay entre ellos.

El elenco de la película Mirreyes vs Godínez: Las Vegas

El reparto de la cinta, que se estrena el 23 de octubre en ViX, está conformado por los siguientes actores: