ViX.

Toda la diversión de Mirreyes vs Godínez: Las Vegas llega a ViX: fecha de estreno

Si eres fan de la saga Mirreyes vs Godínez, entonces sigue leyendo porque la tercera película llegará muy pronto a ViX, el mejor servicio de streaming gratis y en español.

Vanessa Mena's profile picture
Por:Vanessa Mena
Video Mirreyes vs Godínez: Las Vegas llega a ViX

Además de series como Con Esa Misma Mirada y la nueva propuesta de las micronovelas de ViX MicrO, ViX tiene una gran oferta de películas y una de las más esperadas es Mirreyes vs Godínez: Las Vegas. Conoce cuándo se estrena y otros datos sobre la cinta.

Mirreyes vs Godínez: Las Vegas, ¿cuándo se estrena en ViX?

PUBLICIDAD

Si eres de los que se pregunta en dónde puede ver la divertida película de esta saga, la buena noticia es que llega al servicio de streaming este 23 de octubre.

¿Cuántas películas hay de Mirreyes vs Godínez?

Más sobre ViX.

Mirreyes vs Godínez: Las Vegas llega a ViX
1:59

Mirreyes vs Godínez: Las Vegas llega a ViX

ViX
La temporada 3 de Con Esa Misma Mirada se estrenará en ViX: resumen de la 2 para ponerte al día
6 mins

La temporada 3 de Con Esa Misma Mirada se estrenará en ViX: resumen de la 2 para ponerte al día

ViX
La Doble Vida del Millonario sin Memoria: la micronovela donde el dinero no da la felicidad
2 mins

La Doble Vida del Millonario sin Memoria: la micronovela donde el dinero no da la felicidad

ViX
La Doble Vida del Millonario sin Memoria: Disfruta el episodio 0
1:28

La Doble Vida del Millonario sin Memoria: Disfruta el episodio 0

ViX
Con Esa Misma Mirada: la temporada 3 está a punto de estrenarse en ViX, ¿a quién elegirá Eloísa?
2 mins

Con Esa Misma Mirada: la temporada 3 está a punto de estrenarse en ViX, ¿a quién elegirá Eloísa?

ViX
Con Esa Misma Mirada temporada 3: tráiler
1:20

Con Esa Misma Mirada temporada 3: tráiler

ViX
Amor en LA Mayor, la micronovela donde el romance y la música son los protagonistas: fecha de estreno
2 mins

Amor en LA Mayor, la micronovela donde el romance y la música son los protagonistas: fecha de estreno

ViX
Amor en LA Mayor: Disfruta el episodio 0
1:05

Amor en LA Mayor: Disfruta el episodio 0

ViX
Mi Herencia Huele a Pobre: la micronovela con una valiosa lección sobre el dinero
2 mins

Mi Herencia Huele a Pobre: la micronovela con una valiosa lección sobre el dinero

ViX
Mi Herencia Huele a Pobre: Disfruta el episodio 0
1:15

Mi Herencia Huele a Pobre: Disfruta el episodio 0

ViX

Existen cuatro películas en esta saga de comedia que se ha vuelto muy exitosa:

  • Mirreyes vs Godínez (2019)
  • Home Office: Un especial de Mirreyes vs Godínez (2020), considerado como un spin-off
  • Mirreyes vs Godínez 2: El Retiro (2022) (también disponible en ViX)
  • Mirreyes vs Godínez: Las Vegas (2025)
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas disponible en ViX
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas disponible en ViX
Imagen Draco Films

¿De qué trata la película Mirreyes vs Godínez: Las Vegas?

Zapaterías Kuri González está en peligro de irse a la bancarrota, así que Genaro y Michelle (junto con todos sus compañeros) viajarán hasta Las Vegas para conseguir la firma de un importante contrato que podría salvar la empresa.

Lo que inicia como un viaje de negocios común, se convertirá en una de las aventuras más locas de su vida y enfrentarán todo tipo de situaciones inesperadas (incluída una tremenda cruda que ni los chilaquiles más picosos podrían curar).

Además de rescatar a su empresa, los mirreyes y los godínez pondrán a prueba el amor y la amistad que hay entre ellos.

El elenco de la película Mirreyes vs Godínez: Las Vegas

El reparto de la cinta, que se estrena el 23 de octubre en ViX, está conformado por los siguientes actores:

  • Regina Blandón como Michelle
  • Daniel Tovar como Genaro
  • Christian Vázquez como Conan
  • Michelle Rodríguez como Goyita
  • Diana Bovio como Nancy
  • Roberto Aguirre como Ricardo
  • Alejandro de Marino como Shimon
  • Gloria Stálina como Sofía
Relacionados:
ViX.Películas ViX