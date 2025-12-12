ViX. True Beauty y otros K-dramas que puedes ver en ViX: están llenos de romance y emoción ViX ofrece una gran variedad de series, como las micronovelas, que son historias breves y diseñadas para que las disfrutes en celular o tablet. Pero también tiene una increíble oferta de K-dramas y estos son algunos de los mejores.



K-dramas que puedes ver en ViX

El pasado 8 de diciembre ViX agregó a su catálogo la serie coreana True Beauty, pero este no es el único K-drama que tiene disponible.

True Beauty: de qué trata este K-drama que puedes ver en ViX

Ju-Kyung es una estudiante de preparatoria, quien sufre bullying por parte de sus compañeros porque la consideran muy fea. Para que la dejen tranquila, decide aprender a maquillarse siguiendo tutoriales de Internet.

Además, sus padres la cambian de escuela y eso le da la oportunidad de mostrarse como una nueva persona, dejando atrás todo el acoso que vivió.

No obstante, aunque por fuera se comporta como una chica hermosa, segura y muy popular, por dentro tiene miedo de que sus compañeros descubran que debajo del maquillaje luce muy diferente.

Memorias Adolescentes: sinópsis de este K-drama que puedes ver en ViX

Choi Joon-Woo es un joven de 18 años, de carácter tímido y reservado. Es transferido a una nueva escuela, en donde conoce a una estudiante muy inteligente llamada Yoo Soo-Bin, quien cambiará su vida.

Conforme pasan tiempo juntos, se dan cuenta de que ambos han tenido experiencias familiares bastante complicadas. Esto los une cada vez más, pues se identifican con los sentimientos uno del otro.

Dating Agency: Cyrano: la trama de este K-drama que puedes ver en ViX

Seo Byung-hoon se siente culpable por la trágica muerte de su mejor amigo y para honrar su memoria hará todo lo posible por salvar la compañía de teatro que ambos fundaron.

Para reunir fondos, se le ocurre crear una curiosa agencia de citas, que se especializa en ayudar a quienes siempre fracasan en el amor. Sin embargo, cuando el negocio comienza a tener éxito, el protagonista descubre que sanar a otros podría ser la clave para reparar su propio corazón herido.

Vientos de Amor: de qué trata este K-drama que puedes ver en ViX

Do Hoon y Soo Jin son un feliz pareja, pero él decide terminar la relación cuando se entera de que padece Alzheimer, pues no quiere que su esposa sufra al ver cómo se deteriora su salud física y mental.

Seis años después del divorcio se reencuentran por casualidad y todo parece indicar que su historia aún no ha llegado a su fin.

El gran seductor: sinópsis de este K-drama que puedes ver en ViX

Eun Tae Hee es una joven que considera que aquellos que se dejan guiar por sus sentimientos son tontos y patéticos. Al enterarse de esto, Kwon Shi Hyun, heredero del conglomerado JK Group, decide poner en jaque sus creencias e intenta seducirla.

Los protagonistas de este K-drama se aventuran en un viaje interno para encontrarse a sí mismos y deshacerse de las máscaras que han usado toda su vida para mostrarse al mundo y protegerse de un corazón roto.

El príncipe de la pasta: conoce la trama de este K-drama que puedes ver en ViX

Este K-drama combina amor, sueños y cocina. Jiang Xiu Chan es un joven surcoreano que viaja a CHina para encontrar a su padre, un famoso chef que es dueño del restaurante Pastas Hangzhou.

Durante su viaje se enamora a primera vista de una hermosa mujer, al mismo tiempo que explora sus habilidades en la cocina y se convierte en ‘El príncipe de la pasta’.

