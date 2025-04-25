Juegos interrumpidos temporada 2: ¿Cuándo se estrena la serie de ViX con Silvia Navarro?

A mediados de 2024 llegó a ViX Juegos interrumpidos, un thriller protagonizado por Silvia Navarro, Jorge Salinas y David Chocarro. Ahora se estrenará la segunda temporada, la cual continuará con las intrigas que quedaron pendientes.

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de Juegos interrumpidos?

La segunda temporada de Juegos interrumpidos llega a ViX el 2 de mayo de 2025. A casi un año de su estreno, la serie regresa a la plataforma de streaming con 8 capítulos más.

¿De qué trata Juegos interrumpidos?

Juegos interrumpidos sigue la historia de Karen Villa (Silvia Navarro), quien no puede tener hijos de manera biológica, por lo que su esposo, David Chocarro (Jorge Salinas) arregla todo para adoptar a un pequeño llamado Arturo (Ian Andrade).

Sin embargo, con el tiempo Karen descubre que el proceso de adopción de su hijo estuvo repleto de irregularidades, pues al llevarlo con un terapeuta llamado Tony (David Chocarro), sale a la luz que Arturo probablemente fue víctima de una red ilegal de trata de menores.

Al investigar con más profundidad, Karen descubre más información sobre el caso, lo cual además de ponerla en situaciones de peligro, la hace enfrentarse a dilemas morales y la orilla a replantearse sus relaciones.

Imagen ViX

El elenco de Juegos interrumpidos



Además de Silvia Navarro, Jorge Salinas y David Chocarro, Juegos interrumpidos cuenta con el talento de otros reconocidos artistas, como Irán Castillo, Laura Carmine, Luis Felipe Tovar, Ian Andrade, Roberto Sosa y Vanessa Bauche.

Se trata de una producción basada en la historia original de Socorro González Ocampo, con la dirección de Luis Eduardo Reyes y Carlos Moreno Laguillo a cargo de la producción ejecutiva.

¿En qué se quedó la temporada 1 de Juegos interrumpidos?



Al final de la temporada 1 de Juegos interrumpidos Karen descubre que su marido está involucrado en negocios turbios, lo cual la hace pensar que nunca lo conoció en verdad.

Se confirma que el socio de Damián, Edmundo (Luis Felipe Tovar) fue quien secuestró a Arturo de una comunidad de Oaxaca, para darlo en adopción de manera ilegal, y Damián estaba al tanto de todo.

Decidida a ayudar a su hijo a encontrar a su madre biológica, Karen empaca sus cosas y le deja una carta a Damián, diciéndole que irán a buscar a la familia verdadera de Arturo, y que todo lo hace por amor a su hijo.

En la última escena de la temporada 1 de Juegos interrumpidos vemos a madre e hijo en un avión, acompañados de Tony, mientras que Damián queda destrozado llorando en casa.

Juegos interrumpidos Imagen ViX

¿Qué esperar de la temporada 2 de Juegos interrumpidos?



El tráiler de la segunda temporada de Juegos interrumpidos ya está disponible, y gracias a él podemos saber un poco de lo que veremos en esta esperada entrega.

Karen, Tony y Arturo se inmiscuirán en un viaje para averiguar más sobre la familia biológica del pequeño, pero no será una tarea fácil. Y es que Damián hará todo lo posible por tener de vuelta a su esposa e hijo, aunque eso signifique ponerlos en peligro.

También se ve que la conexión entre Karen y Tony se hará más profunda, y que la policía seguirá investigando a la red ilegal de la que está a cargo Edmundo.

Dónde ver completa Juegos interrumpidos



Puedes ver Juegos interrumpidos a través de ViX , el streaming en español más grande del mundo.