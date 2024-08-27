Juegos Interrumpidos en ViX: Estreno, Sinopsis, y Todo lo que Debes Saber sobre la Nueva Serie con Silvia Navarro
Descubre Juegos Interrumpidos, la nueva serie original de ViX protagonizada por Silvia Navarro, David Chocarro y Jorge Salinas. Este drama aborda el impacto emocional de una madre que descubre que su hijo adoptivo fue víctima de trata de personas. Estreno exclusivo el 30 de agosto de 2024 en ViX.
Entra ya a ViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.
ViX, la plataforma líder de streaming en español, estrena su nueva serie original Juegos Interrumpidos el próximo 30 de agosto de 2024. Esta intensa producción, protagonizada por Silvia Navarro, David Chocarro y Jorge Salinas, estará disponible exclusivamente en el plan premium con los 10 episodios liberados desde el primer día. Además, el primer episodio podrá verse gratuitamente en ViX Gratis.
Sinopsis de Juegos Interrumpidos
La serie sigue la vida de una madre mexicana que reside en Estados Unidos, quien descubre que su hijo adoptivo fue entregado a través de una red de trata de personas. Este descubrimiento la sumerge en una dolorosa búsqueda de la verdad, enfrentándola a un dilema moral: devolver al niño a su madre biológica o mantenerlo a su lado. La verdad, sin embargo, no solo amenaza la estabilidad psicológica y emocional de su familia, sino que también pone en peligro sus vidas.
Producción y Elenco
Juegos Interrumpidos es una producción de Televisa Estudios, basada en una historia original de Socorro González Ocampo. La dirección está a cargo de Luis Eduardo Reyes y la producción ejecutiva corre por cuenta de Carlos Moreno Laguillo. Además de los protagonistas principales, el elenco incluye a Ian Andrade, Irán Castillo, Laura Carmine, Luis Felipe Tovar, Roberto Sosa y Vanessa Bauche.
Este drama promete cautivar a la audiencia con su trama llena de suspenso y dilemas morales, abordando temas como la trata de personas y las complejidades de la adopción en un contexto transnacional.