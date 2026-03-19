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Gerencia de Sueños Guajiros: estos burócratas hacen posible las ilusiones más locas y extrañas

Entre los estrenos de marzo de ViX MicrO llega una novela bastante divertida, que te hará reír con las ocurrencias de sus personajes y su graciosa trama: Gerencia de Sueños Guajiros.

Descarga ya la app de ViX y disfruta Gerencia de Sueños Guajiros y todos los microcontenidos de ViX MicrO en donde estés. Disponible para celular y tablet (iOS y Android).

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Por:Vanessa Mena
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Video Gerencia de Sueños Guajiros: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

Aunque el amor es el tema que prevalece en los microcontenidos de ViX MicrO, también hay algunos de terror (como MicrO Suspenso: Perverso Amor y el microdrama Sola y Embarazada en un Estacionamiento Abandonado) y, por supuesto, otros de comedia como la nueva micronovela Gerencia de Sueños Guajiros.

Gerencia de Sueños Guajiros: fecha de estreno y dónde ver completa y gratis la micronovela

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La micronovela Gerencia de Sueños Guajiros se estrena el jueves 19 de marzo y puedes verla gratis y completa en la app de ViX (apta para celular y tablet).

También puedes disfrutar una probadita de la historia con los primeros cinco capítulos del microdrama, que están disponibles en las redes sociales de ViX MicrO: TikTok, Instagram y Facebook.

Micronovela Gerencia de Sueños Guajiros
Micronovela Gerencia de Sueños Guajiros
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Gerencia de Sueños Guajiros: ¿de qué trata la nueva micronovela de ViX MicrO?

Juan David heredó el puesto de gerente de sueños guajiros de su padre, sin imaginar que sería más una tortura que un privilegio. El legado paterno es una sombra que lo persigue a cada paso, recordándole que debe estar a la altura del hombre que podía convertir casi cualquier sueño en realidad.

Sin embargo, él no tiene una trayectoria tan brillante, ya que fue relegado al peor departamento de la Secretaría de Subconsciente y Sueños (SSS). Él y su pequeño equipo forman parte de la burocracia más olvidada del mundo onírico, donde los pasillos huelen a polvo y los escritorios apenas sostienen la esperanza.

Con recursos mínimos, papeles que nunca llegan y un presupuesto que apenas alcanza para mantener encendidas las luces, su misión es la más complicada de todas: dar forma a los sueños imposibles, esos que parecen demasiado locos, raros, peculiares o ingenuos para ser tomados en serio.

Entre tazas de café frío, discusiones creativas y la constante sensación de estar trabajando contra reloj, Juan David y sus compañeros se convierten en artesanos de lo improbable, luchando por demostrar que incluso los sueños más guajiros merecen una oportunidad de existir.

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El elenco de la micronovela Gerencia de Sueños Guajiros

Conoce a los actores que conforman el reparto del microdrama Gerencia de Sueños Guajiros:

  • Alicia Encinas
  • Daniel Haddad
  • Paulina Romero ‘Pachis’
  • Demetrio Bonilla
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