ViX MicrO Soy Naca Pero Millonaria: le sobra dinero, pero le faltan elegancia y buenos modales ViX MicrO también ofrece microdramas con un toque de comedia, como Gerencia de Sueños Guajiros, y ahora llega la nueva micronovela Soy Naca Pero Millonaria.



Descarga ya la app de ViX y disfruta Soy Naca Pero Millonaria y todos los microcontenidos de ViX MicrO en donde estés. Disponible para celular y tablet (iOS y Android).

Video Soy Naca Pero Millonaria: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

Soy Naca Pero Millonaria: fecha de estreno y dónde ver completa y gratis la micronovela

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La micronovela Soy Naca Pero Millonaria se estrena el jueves 30 de abril y puedes verla gratis y completa en la app de ViX (apta para celular y tablet).

O si lo prefieres, disfruta una probadita de la historia con los primeros cinco capítulos del microdrama, que están disponibles en las redes sociales de ViX MicrO: TikTok, Instagram y Facebook.

Micronovela Soy Naca Pero Millonaria Imagen ViX MicrO

Soy Naca Pero Millonaria: ¿de qué trata la nueva micronovela de ViX MicrO?

La familia de esta historia siempre fue el referente de la alta sociedad: cenas de gala, apellidos de alcurnia y una fortuna supuestamente inagotable.

Sin embargo, los tiempos cambian y la llegada de inversionistas extranjeros al mercado local le dio un duro golpe a sus finanzas. Sus cuentas bancarias empezaron a vaciarse y el fantasma de la bancarrota se asomó por el jardín de su mansión.

Ante la desesperación, los patriarcas arman un plan tan antiguo como efectivo (según ellos): unir fortunas mediante un matrimonio estratégico. El objetivo es casar a su hija Guadalupe con un joven heredero.

Pero el plan tiene un pequeño —o más bien enorme— inconveniente: la personalidad de Lupe. Aunque nació en cuna de oro y su familia se ha esforzado por convertirla en una dama de alcurnia, no pueden evitar que su ‘personalidad de barrio’ salga a la luz.

El elenco de la micronovela Soy Naca Pero Millonaria

El reparto del microdrama Soy Naca Pero Millonaria está conformado por estos talentosos y guapos actores:

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