Soy Naca Pero Millonaria: le sobra dinero, pero le faltan elegancia y buenos modales
ViX MicrO también ofrece microdramas con un toque de comedia, como Gerencia de Sueños Guajiros, y ahora llega la nueva micronovela Soy Naca Pero Millonaria.
Descarga ya la app de ViX y disfruta Soy Naca Pero Millonaria y todos los microcontenidos de ViX MicrO en donde estés. Disponible para celular y tablet (iOS y Android).
En ViX MicrO hay microcontenidos para todos los gustos: historias de romance y pasión (como la micronovela Acábame) , de ciencia ficción (como Condenada por un Ángel) y también de comedia, como ¡Ah Caray, Me Cambiaron Al Chamaco! y ahora el estreno de Soy Naca Pero Millonaria.
Soy Naca Pero Millonaria: fecha de estreno y dónde ver completa y gratis la micronovela
La micronovela Soy Naca Pero Millonaria se estrena el jueves 30 de abril y puedes verla gratis y completa en la app de ViX (apta para celular y tablet).
O si lo prefieres, disfruta una probadita de la historia con los primeros cinco capítulos del microdrama, que están disponibles en las redes sociales de ViX MicrO: TikTok, Instagram y Facebook.
Soy Naca Pero Millonaria: ¿de qué trata la nueva micronovela de ViX MicrO?
La familia de esta historia siempre fue el referente de la alta sociedad: cenas de gala, apellidos de alcurnia y una fortuna supuestamente inagotable.
Sin embargo, los tiempos cambian y la llegada de inversionistas extranjeros al mercado local le dio un duro golpe a sus finanzas. Sus cuentas bancarias empezaron a vaciarse y el fantasma de la bancarrota se asomó por el jardín de su mansión.
Ante la desesperación, los patriarcas arman un plan tan antiguo como efectivo (según ellos): unir fortunas mediante un matrimonio estratégico. El objetivo es casar a su hija Guadalupe con un joven heredero.
Pero el plan tiene un pequeño —o más bien enorme— inconveniente: la personalidad de Lupe. Aunque nació en cuna de oro y su familia se ha esforzado por convertirla en una dama de alcurnia, no pueden evitar que su ‘personalidad de barrio’ salga a la luz.
El elenco de la micronovela Soy Naca Pero Millonaria
El reparto del microdrama Soy Naca Pero Millonaria está conformado por estos talentosos y guapos actores:
- Violeta Isfel
- Alma Cero (protagonista de la micronovela Todos Mueren por Mi Herencia)
- Lalo Manzano
- Luis Orozco
- Susana Lozano
- Axel Mares
- Karla Carrillo
- Mercedes Vaughan
- Flora Hernández
- Jean Paul Tardán (también lo vimos en la micronovela De Pordiosero a Millonario)
- Miguel Vallejo
- Betina Salazar
- Rafa Romero