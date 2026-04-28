ViX MicrO La Guerra Que Terminó en Besos: jamás imaginó que un 'chapulín' le enseñaría a amar Los romances en los que las personas vienen de mundos diferentes son muy emocionantes (como el microdrama Mi Herencia Huele a Pobre) y la nueva micronovela La Guerra Que Terminó en Besos ofrece una historia que no te decepcionará.



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Video La Guerra Que Terminó en Besos: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

Nada como una buena historia de amor en donde los protagonistas son polos opuestos, como disfrutamos en el microdrama Románticos vs Rabiosos. En la nueva micronovela La Guerra Que Terminó en Besos veremos una trama similar.

La Guerra Que Terminó en Besos: fecha de estreno y dónde ver completa y gratis la micronovela

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La micronovela La Guerra Que Terminó en Besos se estrena el martes 28 de abril y puedes verla gratis y completa en la app de ViX (apta para celular y tablet).

También puedes disfrutar una probadita de la historia con los primeros cinco capítulos del microdrama, que están disponibles en las redes sociales de ViX MicrO: TikTok, Instagram y Facebook.

Micronovela La Guerra Que Terminó en Besos Imagen ViX MicrO

La Guerra que Terminó en Besos: ¿de qué trata la nueva micronovela de ViX MicrO?

Claudia siempre fue la personificación de la dulzura. Sin embargo, tras acumular una colección decepcionante de patanes profesionales que solo supieron pisotear sus sentimientos y dejarle el corazón hecho añicos, dijo "¡basta ya!" y se colocó una armadura de hielo.

Se transformó en una mujer calculadora y deliberadamente cruel con cualquier hombre que se acercara. Para ella, el amor se convirtió en un juego donde su único objetivo era ganar (o, mejor dicho, no volver a perder).

Pero el destino tiene un sentido del humor bastante peculiar. Justo cuando Claudia juraba que ningún hombre volvería a conmoverla, apareció en su radar Beto: un reguetonero lleno de joyas, tatuajes y una energía vibrante.

El elenco de la micronovela La Guerra Que Terminó en Besos

Conoce a los actores y actrices que conforman el elenco del microdrama La Guerra Que Terminó en Besos: