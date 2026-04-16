ViX MicrO El Depaverso: su roomie hackea la realidad y quedan atrapados en los peores mundos alternos En los estrenos de abril de ViX MicrO hay una micronovela de comedia que te hará reír sin parar con su original y divertida historia: El Depaverso.



Descarga ya la app de ViX y disfruta El Depaverso y todos los microcontenidos de ViX MicrO en donde estés. Disponible para celular y tablet (iOS y Android).

Video El Depaverso: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

Si te gustó el microdrama Gerencia de Sueños Guajiros, en donde un grupo de oficinistas comparten las aventuras más graciosas y absurdas, entonces te encantará la nueva micronovela El Depaverso.

El Depaverso: fecha de estreno y dónde ver completa y gratis la micronovela

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La micronovela El Depaverso se estrena el jueves 16 de abril y puedes verla gratis y completa en la app de ViX (apta para celular y tablet).

También puedes disfrutar una probadita de la historia con los primeros cinco capítulos del microdrama, que están disponibles en las redes sociales de ViX MicrO: TikTok, Instagram y Facebook.

Micronovela El Depaverso Imagen ViX MicrO

El Depaverso: ¿de qué trata la nueva micronovela de ViX MicrO?

La historia de este microdrama se centra en tres roomies un tanto disfuncionales: un ‘godínez’ nivel leyenda que vive encadenado a su computadora y a las tazas de café desabrido, un niño rico que huyó de su mansión para "encontrarse a sí mismo" y una actriz de comerciales que dan pena ajena.

Su vida era el típico caos de pagar la renta a destiempo y discutir para ver a quién le toca lavar los trastes. Pero un día descubren el secreto del cuarto integrante del depa: un misterioso ‘streamer’ fantasma que hackeó la realidad usando su teclado ‘gaming’.

Con dicho hackeo los atrapó en un multiverso de mundos alternos que son una verdadera pesadilla, pues están basados en sus peores deseos y miedos. Para escapar, tendrán que recorrer esas realidades distópicas, enfrentar sus temores y aprender a cooperar entre ellos.

El elenco de la micronovela El Depaverso

Estos talentosos actores y actrices conforman el reparto de la micronovela El Depaverso: