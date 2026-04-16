ViX MicrO

El Depaverso: su roomie hackea la realidad y quedan atrapados en los peores mundos alternos

En los estrenos de abril de ViX MicrO hay una micronovela de comedia que te hará reír sin parar con su original y divertida historia: El Depaverso.

Descarga ya la app de ViX y disfruta El Depaverso y todos los microcontenidos de ViX MicrO en donde estés. Disponible para celular y tablet (iOS y Android).

Vanessa Mena's profile picture
Por:Vanessa Mena
add
Síguenos en Google
Video El Depaverso: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

Si te gustó el microdrama Gerencia de Sueños Guajiros, en donde un grupo de oficinistas comparten las aventuras más graciosas y absurdas, entonces te encantará la nueva micronovela El Depaverso.

El Depaverso: fecha de estreno y dónde ver completa y gratis la micronovela

PUBLICIDAD

La micronovela El Depaverso se estrena el jueves 16 de abril y puedes verla gratis y completa en la app de ViX (apta para celular y tablet).

Más sobre ViX MicrO

El Depaverso: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO
1:25

El Depaverso: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

ViX
El Otro Lado de Mi Marido: su esposo la engaña, pero es culpa de una enfermedad mental
2 mins

El Otro Lado de Mi Marido: su esposo la engaña, pero es culpa de una enfermedad mental

ViX
El Otro Lado de Mi Marido: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO
1:17

El Otro Lado de Mi Marido: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

ViX
Hice Match con el Hombre Equivocado: una traición la llevará hasta los brazos de su amor verdadero
2 mins

Hice Match con el Hombre Equivocado: una traición la llevará hasta los brazos de su amor verdadero

ViX
Hice Match con el Hombre Equivocado: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO
1:17

Hice Match con el Hombre Equivocado: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

ViX
Todos Mueren por Mi Herencia: traiciones, una fortuna y un gran misterio en esta micronovela
2 mins

Todos Mueren por Mi Herencia: traiciones, una fortuna y un gran misterio en esta micronovela

ViX
Todos Mueren por Mi Herencia: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO
1:26

Todos Mueren por Mi Herencia: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

ViX
Estrenos de ViX MicrO en abril: amores tormentosos, traiciones y comedia en las micronovelas de este mes
5 mins

Estrenos de ViX MicrO en abril: amores tormentosos, traiciones y comedia en las micronovelas de este mes

ViX
Intrusa Enamorada: se infiltrará en una mansión para robar, pero se encariñará de sus víctimas
2 mins

Intrusa Enamorada: se infiltrará en una mansión para robar, pero se encariñará de sus víctimas

ViX
Intrusa Enamorada: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO
1:13

Intrusa Enamorada: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

ViX

También puedes disfrutar una probadita de la historia con los primeros cinco capítulos del microdrama, que están disponibles en las redes sociales de ViX MicrO: TikTok, Instagram y Facebook.

Micronovela El Depaverso
Micronovela El Depaverso
Imagen ViX MicrO

El Depaverso: ¿de qué trata la nueva micronovela de ViX MicrO?

La historia de este microdrama se centra en tres roomies un tanto disfuncionales: un ‘godínez’ nivel leyenda que vive encadenado a su computadora y a las tazas de café desabrido, un niño rico que huyó de su mansión para "encontrarse a sí mismo" y una actriz de comerciales que dan pena ajena.

Su vida era el típico caos de pagar la renta a destiempo y discutir para ver a quién le toca lavar los trastes. Pero un día descubren el secreto del cuarto integrante del depa: un misterioso ‘streamer’ fantasma que hackeó la realidad usando su teclado ‘gaming’.

Con dicho hackeo los atrapó en un multiverso de mundos alternos que son una verdadera pesadilla, pues están basados en sus peores deseos y miedos. Para escapar, tendrán que recorrer esas realidades distópicas, enfrentar sus temores y aprender a cooperar entre ellos.

El elenco de la micronovela El Depaverso

Estos talentosos actores y actrices conforman el reparto de la micronovela El Depaverso:

Relacionados:
ViX MicrOViX.