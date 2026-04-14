ViX MicrO El Otro Lado de Mi Marido: su esposo la engaña, pero es culpa de una enfermedad mental No todos los hombres son lo que parecen, como lo vimos en el microdrama Casada con Mi Peor Error. En la nueva micronovela El Otro Lado de Mi Marido la protagonista descubrirá que se enamoró de un desconocido.



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Video El Otro Lado de Mi Marido: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

Una infidelidad puede desatar una gran historia, tal como sucede en el microdrama Mi Vagabundo Perfecto. En la nueva micronovela El Otro Lado de Mi Marido no solo hay una traición, también está involucrado un terrible secreto que lo complicará todo.

El Otro Lado de Mi Marido: fecha de estreno y dónde ver completa y gratis la micronovela

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La micronovela El Otro Lado de Mi Marido se estrena el martes 14 de abril y puedes verla gratis y completa en la app de ViX (apta para celular y tablet).

Si lo prefieres, primero disfrutar una probadita de la historia con los primeros cinco capítulos del microdrama, que están disponibles en las redes sociales de ViX MicrO: TikTok, Instagram y Facebook.

Micronovela El Otro Lado de Mi Marido Imagen ViX MicrO

El Otro Lado de Mi Marido: ¿de qué trata la nueva micronovela de ViX MicrO?

Mercedes acaba de dar el "sí, acepto" en lo que ella juraba que era el inicio de su cuento de hadas. Sin embargo, todo cambia de golpe cuando descubre un terrible secreto: Joaquín, su flamante esposo, ya estaba casado. Pero no tiene un matrimonio con otra mujer, más bien está legalmente unido a un hombre.

¿Lo más impactante? No se trata de una doble vida, el verdadero responsable es el Trastorno de Identidad Disociativo que padece Joaquín. Sin que él mismo se diera cuenta, una de sus personalidades alternativas construyó toda una vida con alguien más.

Ahora, Mercedes se encuentra en una encrucijada que jamás imaginó enfrentar: ¿Cómo luchar por el hombre que amas cuando su "otro yo" también tiene derecho a ser feliz?

La protagonista tendrá que navegar por las profundidades de la mente de su marido, aprendiendo a convivir con alguien que comparte el cuerpo de Joaquín, pero no sus recuerdos ni sus sentimientos por ella.

El elenco de la micronovela El Otro Lado de Mi Marido

El microdrama El Otro Lado de Mi Marido tiene un reparto de primer nivel, compuesto por estos actores y actrices:

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