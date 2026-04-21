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Condenada por un Ángel: el amor la hará debatirse entre la ciencia y la fe

ViX MicrO también tiene microdramas de ciencia ficción, como es El Pasado Me Robó Mi Amor, y ahora llega la micronovela Condenada por un Ángel.

Descarga ya la app de ViX y disfruta Condenada por un Ángel y todos los microcontenidos de ViX MicrO en donde estés. Disponible para celular y tablet (iOS y Android).

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Por:Vanessa Mena
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Video Condenada por un Ángel: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

Si te atrapó el microdrama de ciencia ficción El Depaverso, entonces te fascinará la nueva micronovela Condenada por un Ángel, pues combina una historia futurista con un apasionado romance.

Condenada por un Ángel: fecha de estreno y dónde ver completa y gratis la micronovela

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La micronovela Condenada por un Ángel se estrena el martes 21 de abril y puedes verla gratis y completa en la app de ViX (apta para celular y tablet).

O si lo prefieres, disfruta una probadita de la historia con los primeros cinco capítulos del microdrama, que están disponibles en las redes sociales de ViX MicrO: TikTok, Instagram y Facebook.

Micronovela Condenada por un Ángel
Micronovela Condenada por un Ángel
Imagen ViX MicrO

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Condenada por un Ángel: ¿de qué trata la nueva micronovela de ViX MicrO?

Imagina un futuro no tan lejano donde los laboratorios reemplazaron a las iglesias y los microscopios tienen la última palabra sobre los misterios del alma. En este mundo, donde la ciencia domina a la fe, nos encontramos con una brillante doctora atrapada en el medio.

Ella recibe la misión más inusual de su carrera: estudiar de cerca a un ser alado, una criatura que desafía todas las leyes de la biología y la física. Lo que empieza como un frío análisis clínico se convierte pronto en una obsesión que quema.

A medida que ella profundiza en el estudio de este ser, las paredes de su racionalidad empiezan a agrietarse. Cada pluma, cada mirada y cada silencio del ángel actúan como un mazo contra sus convicciones, fracturando su fe en el método científico y despertando preguntas que no tienen respuesta en los libros de texto.

El elenco de la micronovela Condenada por un Ángel

Conoce a los talentosos y guapos actores que conforman el reparto del microdrama Condenada por un Ángel:

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