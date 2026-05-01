ViX MicrO

Las nuevas micronovelas que llegan a ViX MicrO en mayo (y cómo verlas gratis y completas)

¡Lo mejor está en ViX! Disfruta de entretenimiento sin límites, tus shows preferidos y la mayor oferta de canales gratis en español.

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Por:Vanessa Mena
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Video Soy Naca Pero Millonaria: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

ViX MicrO tiene microdramas para todos los gustos y los estrenos de mayo son prueba de eso: drama, romance, comedia y mucho más llega este mes.

Descubre cuáles son las nuevas micronovelas que puedes ver gratis y completas desde la app de ViX (disponible para celular y tablet).

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La Madre Que No Debió Ser

Fecha de estreno: 5 de mayo.

Sinopsis: Cuando era joven, Lara tuvo que vender sus óvulos para pagar sus estudios. Años después, ya convertida en una profesora particular, recibe a dos nuevos alumnos en su casa: unos lindos gemelos que tienen sus mismos ojos, sus gestos… y su sangre.

El vínculo es inmediato, pero la ley no la reconoce como su madre. El derecho a amarlos no está en sus manos.

Elenco:

La Madre Que No Debió Ser, micronovela de ViX MicrO
La Madre Que No Debió Ser, micronovela de ViX MicrO
Imagen ViX MicrO

Puse la Trampa… ¡Y Yo Caí!

Fecha de estreno: 12 de mayo.

Sinopsis: Cuando Valentina descubre que su padre engaña a su madre con la amiga y empleada de la familia, trama un plan para desquitarse: conquistar y manipular al hijo de esa mujer para que el amorío salga a la luz y desenmascarar a los infieles.

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Sin embargo, todo se complica cuando realmente se enamora de él y sus intenciones de venganza pasan a segundo plano.

Elenco:

Puse la Trampa... Y Yo Caí micronovela de ViX MicrO
Puse la Trampa... Y Yo Caí micronovela de ViX MicrO
Imagen ViX MicrO

ALV (Ahí Luego Vemos)

Fecha de estreno: 14 de mayo.

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Sinopsis: Una pareja de recién casados regresa de su luna de miel con muchas ilusiones y esperanzas. Su nuevo hogar los espera, pero también el reto de conocer sus hábitos (buenos y malos), inseguridades, secretos y hasta su poca tolerancia. ¿Estarán hechos realmente el uno para el otro o bastarán unos días juntos para decir “ALV, ahí luego nos vemos”?

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Elenco:

ALV (Ahí Luego Vemos), micronovela de ViX MicrO
ALV (Ahí Luego Vemos), micronovela de ViX MicrO
Imagen ViX MicrO

Tú Mi Reina, Yo Tu Chacal

Fecha de estreno: 19 de mayo.

Sinopsis: Nina es una ‘niña bien’ que creció entre lujos y desprecia todo lo que, según ella, huele a pobreza. Para vengarse de la infidelidad de su novio (un clásico ‘junior’) usará a Kevin, un chico de barrio.

Esto sin imaginar que encontrará el amor verdadero con este joven y también entenderá el sentido de su vida junto a un ‘chacal’.

Elenco:

  • Manuel Pacheco
  • Camila Paolo Romeo
  • Brandon Castañeda
  • Manuel Alcaráz
  • Samantha Jasso
  • María Prado
  • Diana Golden
  • Nando Estevane Jr. (protagonista de la micronovela Poción y Pasión)
Tú Mi Reina Yo Tu Chacal micronovela de ViX MicrO
Tú Mi Reina Yo Tu Chacal micronovela de ViX MicrO
Imagen ViX MicrO

Rivales a Doble Juego

Fecha de estreno: 21 de mayo.

Sinopsis: La máxima rivalidad del fútbol mexicano: dos jugadores se enfrentan en un feroz duelo deportivo por el título del máximo goleador. Sin embargo, el amor y la competencia se entrelazarán en un juego peligroso.

Elenco:

  • Alejandro Goguet
  • Fabio Levy
  • Horacio F. Lazo
  • Jonathan Kuri
  • Olaf Velázquez
  • Andrés de León (también lo vimos en la micronovela Lo Cacharon con la Maestra)
  • Alejandra Rafel
  • Nick Martínez
  • Luis Nuñez
  • María Fernanda Zazueta
  • Carlos García Galán
  • Renata Romo
Rivales a Doble Juego micronovela de ViX Micro
Rivales a Doble Juego micronovela de ViX Micro
Imagen ViX MicrO

La Casa de las 2 Sangres

Fecha de estreno: 26 de mayo.

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Sinopsis: Impulsada por Leo, el chico que pretende conquistarla, Camila se hace una prueba de ADN que cambia por completo su vida: el hombre que la crió y que tanto ama, no es su padre biológico.

Mientras busca la verdad sobre su origen, Camila se enamora perdidamente de Leo, sin sospechar que él es la pieza clave del devastador secreto que la une a un pasado que nunca debió desenterrar.

Elenco:

La Casa de las 2 Sangres micronovela de ViX MicrO
La Casa de las 2 Sangres micronovela de ViX MicrO
Imagen ViX MicrO

El Microbusero Nos Embarazó a Todas

Fecha de estreno: 28 de mayo.

Sinopsis: El protagonista es un microbusero bastante libertino, quien es acusado de embarazar a cinco mujeres a la vez. Debido a sus actos, tendrá que enfrentarse a un grupo de futuras madres vengativas.

Y para empeorar las cosas, su mejor amigo lo traiciona y organiza un complot contra él, acompañado las mujeres que le exigen asumir la paternidad de media docena de bebés que no son sus hijos.

Elenco:

  • Leo Torres (actor de la micronovela ¡Ah Caray, Me Cambiaron al Chamaco!)
  • Reynaldo Rossano
  • Carlos Bonavides
  • Sugey Abrego
  • Moisés Iván Mora
  • Wendy Braga (actriz de la micronovela Los Casi Algo: Casados por Conveniencia)
  • Dania Méndez
  • Haniel Usla (la vimos en los microdramas Mi Maestra Me Quiere Matar, Me Haces Gritar Más Que un Gol, Mi Guarro Llega en Tacones y Pedí una Esposa a Domicilio)
  • Palmeira Cruz (estelarizó la micronovela La Vida Oculta de un Millonario)
El Microbusero Nos Embarazó a Todas micronovela de ViX MicrO
El Microbusero Nos Embarazó a Todas micronovela de ViX MicrO
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¿Cómo puedo ver completas y gratis las micronovelas de ViX MicrO?

Si quieres ver todos los capítulos de los microdramas de ViX MicrO solo necesitas descargar la app de ViX, que está disponible para celular y tablet.

Recuerda que la app no tiene ningún costo y tampoco es necesario pagar nada para disfrutar los microcontenidos. Solo busca la sección ViX MicOs y accede al catálogo completo.

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