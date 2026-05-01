Las nuevas micronovelas que llegan a ViX MicrO en mayo (y cómo verlas gratis y completas)
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ViX MicrO tiene microdramas para todos los gustos y los estrenos de mayo son prueba de eso: drama, romance, comedia y mucho más llega este mes.
Descubre cuáles son las nuevas micronovelas que puedes ver gratis y completas desde la app de ViX (disponible para celular y tablet).
La Madre Que No Debió Ser
Fecha de estreno: 5 de mayo.
Sinopsis: Cuando era joven, Lara tuvo que vender sus óvulos para pagar sus estudios. Años después, ya convertida en una profesora particular, recibe a dos nuevos alumnos en su casa: unos lindos gemelos que tienen sus mismos ojos, sus gestos… y su sangre.
El vínculo es inmediato, pero la ley no la reconoce como su madre. El derecho a amarlos no está en sus manos.
Elenco:
- Carolina Villamil (actuó en la micronovela La Guerra Que Terminó en Besos)
- Sam Acevedo
- Iván Caraza
- Eder Animas (estuvo en el microdrama Mi Herencia Huele a Pobre)
- Alan Alarcón
- Vilma Sotomayor (la vimos en La Guerra Que Terminó en Besos)
- Pilar Yunes
Puse la Trampa… ¡Y Yo Caí!
Fecha de estreno: 12 de mayo.
Sinopsis: Cuando Valentina descubre que su padre engaña a su madre con la amiga y empleada de la familia, trama un plan para desquitarse: conquistar y manipular al hijo de esa mujer para que el amorío salga a la luz y desenmascarar a los infieles.
Sin embargo, todo se complica cuando realmente se enamora de él y sus intenciones de venganza pasan a segundo plano.
Elenco:
- Palmeira Cruz (actuó en la micronovela La Vida Oculta de un Millonario)
- Leo de Aguiar
- Elba Jiménez (protagonista del microdrama Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde)
- Rosalía Grim
- Giovan Ramos (actor de los microcontenios Acábame, Casada con Mi Peor Error y Los Casi Algo: Casados por Conveniencia)
- Haniel Usla (la vimos en las micronovelas Mi Maestra Me Quiere Matar, Me Haces Gritar Más Que un Gol, Mi Guarro Llega en Tacones y Pedí una Esposa a Domicilio)
- Tanya Hermosillo (estuvo en el microdrama El Precio de Haberte Amado)
ALV (Ahí Luego Vemos)
Fecha de estreno: 14 de mayo.
Sinopsis: Una pareja de recién casados regresa de su luna de miel con muchas ilusiones y esperanzas. Su nuevo hogar los espera, pero también el reto de conocer sus hábitos (buenos y malos), inseguridades, secretos y hasta su poca tolerancia. ¿Estarán hechos realmente el uno para el otro o bastarán unos días juntos para decir “ALV, ahí luego nos vemos”?
Elenco:
- Luz Edith Rojas
- Mau Llera
- Christian Uribe
- Magali Boysselle (la vimos en la micronovela Mi Padre Se Robó a Mi Novia)
- Reggina Mendoza
- Beto Rojas
Tú Mi Reina, Yo Tu Chacal
Fecha de estreno: 19 de mayo.
Sinopsis: Nina es una ‘niña bien’ que creció entre lujos y desprecia todo lo que, según ella, huele a pobreza. Para vengarse de la infidelidad de su novio (un clásico ‘junior’) usará a Kevin, un chico de barrio.
Esto sin imaginar que encontrará el amor verdadero con este joven y también entenderá el sentido de su vida junto a un ‘chacal’.
Elenco:
- Manuel Pacheco
- Camila Paolo Romeo
- Brandon Castañeda
- Manuel Alcaráz
- Samantha Jasso
- María Prado
- Diana Golden
- Nando Estevane Jr. (protagonista de la micronovela Poción y Pasión)
Rivales a Doble Juego
Fecha de estreno: 21 de mayo.
Sinopsis: La máxima rivalidad del fútbol mexicano: dos jugadores se enfrentan en un feroz duelo deportivo por el título del máximo goleador. Sin embargo, el amor y la competencia se entrelazarán en un juego peligroso.
Elenco:
- Alejandro Goguet
- Fabio Levy
- Horacio F. Lazo
- Jonathan Kuri
- Olaf Velázquez
- Andrés de León (también lo vimos en la micronovela Lo Cacharon con la Maestra)
- Alejandra Rafel
- Nick Martínez
- Luis Nuñez
- María Fernanda Zazueta
- Carlos García Galán
- Renata Romo
La Casa de las 2 Sangres
Fecha de estreno: 26 de mayo.
Sinopsis: Impulsada por Leo, el chico que pretende conquistarla, Camila se hace una prueba de ADN que cambia por completo su vida: el hombre que la crió y que tanto ama, no es su padre biológico.
Mientras busca la verdad sobre su origen, Camila se enamora perdidamente de Leo, sin sospechar que él es la pieza clave del devastador secreto que la une a un pasado que nunca debió desenterrar.
Elenco:
- Lucía Tinajero
- Nelly Lacayo
- Juan Alejandro Ávila
- Gonzalo Aburto
- Eduardo Cáceres (protagonista del microdrama La Vida Oculta de un Millonario)
- Ileana Dávila (también actuó en la micronovela Tóxicos en Línea)
- Eunice Barrera (la vimos en el microdrama Me Fui Gata, Volví Perra)
El Microbusero Nos Embarazó a Todas
Fecha de estreno: 28 de mayo.
Sinopsis: El protagonista es un microbusero bastante libertino, quien es acusado de embarazar a cinco mujeres a la vez. Debido a sus actos, tendrá que enfrentarse a un grupo de futuras madres vengativas.
Y para empeorar las cosas, su mejor amigo lo traiciona y organiza un complot contra él, acompañado las mujeres que le exigen asumir la paternidad de media docena de bebés que no son sus hijos.
Elenco:
- Leo Torres (actor de la micronovela ¡Ah Caray, Me Cambiaron al Chamaco!)
- Reynaldo Rossano
- Carlos Bonavides
- Sugey Abrego
- Moisés Iván Mora
- Wendy Braga (actriz de la micronovela Los Casi Algo: Casados por Conveniencia)
- Dania Méndez
- Haniel Usla (la vimos en los microdramas Mi Maestra Me Quiere Matar, Me Haces Gritar Más Que un Gol, Mi Guarro Llega en Tacones y Pedí una Esposa a Domicilio)
- Palmeira Cruz (estelarizó la micronovela La Vida Oculta de un Millonario)
¿Cómo puedo ver completas y gratis las micronovelas de ViX MicrO?
Si quieres ver todos los capítulos de los microdramas de ViX MicrO solo necesitas descargar la app de ViX, que está disponible para celular y tablet.
Recuerda que la app no tiene ningún costo y tampoco es necesario pagar nada para disfrutar los microcontenidos. Solo busca la sección ViX MicOs y accede al catálogo completo.