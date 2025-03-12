Cuándo ver en ViX Con Esa Misma Mirada, la serie que marca el regreso de Angélica Rivera a la actuación

Argos produce para ViX la nueva versión de ‘Señora Isabel, del colombiano Bernardo Romero que en este 2025 llevará el nombre de Con Esa Misma Mirada, la cual marca el regreso de Angélica Rivera a la actuación.

A partir del 21 de marzo, ViX tendrá disponibles, para los suscriptores de su servicio Premium, todos los capítulos de Con Esa Misma Mirada, mientras que los usuarios de ViX gratis podrán ver solo el primer episodio. Esta serie está integrada en total por ocho capítulos.

Cuál es la trama de Con Esa Misma Mirada de ViX



Eloísa y Pablo, un joven periodista, se conocen sin saber nada el uno del otro. Él siente de inmediato una profunda atracción, pero ella está casada con Octavio, con quien lleva 25 años de matrimonio, aunque él la engaña con otra mujer.

Eloísa se enterará que Octavio le es infiel, pero su educación y costumbres le impiden enfrentarlo y prefiere seguir adelante con su matrimonio. Mientras tanto, Pablo, por parte de la revista para la que trabaja, realiza una investigación que involucra el despacho de Octavio.

Pablo sabe que Eloísa no es feliz en su matrimonio y cuando ella se decida a enfrentar a Octavio por su infidelidad y correrlo de la casa, él será una persona fundamental para ayudarla a salir de esa situación y surgirá el amor entre ellos.

Con Esa Misma Mirada: actores que integran el reparto



La dirección de esta serie de ocho episodios estuvo a cargo de Alba Gil y Pitipol Ybarra. Además de Angélica Rivera el elenco está integrado por Iván Sánchez en el papel de Octavio, el esposo de Eloísa y Diego Klein da vida a Pablo, el hombre más joven que llegará a enamorarse de la protagonista.

Sofía Castro, Ivanna Castro y Nicolás Haza serán los hijos de esta mujer que experimentará un cambio radical en su vida.