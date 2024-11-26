Angélica Rivera regresa a la actuación de la mano de ViX y Con Esa Misma Mirada

Video Con Esa Misma Mirada: avance de la nueva serie de ViX protagonizada por Angélica Rivera

Luego de varios años de ausencia, Angélica Rivera regresa al mundo de la actuación y lo hace de la mano de ViX , siendo este el primer proyecto streaming que protagoniza. La actriz será la estrella de Con Esa Misma Mirada, una nueva versión de la telenovela ‘Mirada de Mujer’ que alcanzó la fama en México en la década de los 90.

¿Cuándo se estrenará Con Esa Misma Mirada, la serie protagonizada por Angélica Rivera?

PUBLICIDAD



Con Esa Misma Mirada es una producción de Argos para ViX, está basada en la obra original de ‘Señora Isabel’ del colombiano Bernardo Romero Pereiro, adaptada para la televisión por su hija Jimena Romero, Gilma Peña y María J. Acero.

Para la nueva versión, que estrenará en el 2025, la plataforma con mayor contenido en español contará con las plumas de Romero y Peña.

Con Esa Misma Mirada de ViX, ¿de qué trata la historia?



Este proyecto que protagoniza Angélica Rivera cuenta la historia de una mujer que, tras una dolorosa infidelidad y separación después de 25 años de matrimonio, se replantea su vida, reactiva sus sueños profesionales y redescubre el amor y su sensualidad con un hombre menor que ella.

Este melodrama recibió una adaptación completa para situarla en un contexto moderno, con personajes contemporáneos y giros a la historia que impactarán al público.

¿Quiénes integran el elenco de Con Esa Misma Mirada de ViX?



El actor Diego Klein será el nuevo amor de la protagonista, mientras que el español Iván Sánchez dará vida al primer esposo. Los actores Sofía Castro, Ivanna Castro y Nicolás Haza serán los hijos de esta mujer que experimentará un cambio radical en su vida.