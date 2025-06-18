¿Dónde ver Rubí, la telenovela del 2020 con Camila Sodi? Estará de vuelta en la televisión

Video Rubí provoca que Héctor descubra la prótesis en la pierna de Maribel

Rubí es una de las telenovelas más emblemáticas de todos los tiempos, tanto así que se han realizado diversas adaptaciones de la misma. Te explicamos cuándo llegará nuevamente la versión de 2020 a la pantalla chica.

¿Cómo nació la idea de Rubí y quién fue la primera actriz en interpretarla?

PUBLICIDAD

La historia de Rubí surgió como una historieta creada por la escritora mexicana Yolanda Vargas Dulché, la cual fue publicada en 1963.

Cinco años después, fue adaptada a una telenovela producida por Televisa, y la actriz Fanny Cano fue la elegida para darle vida a la ambiciosa y bella mujer.

Para 2004 se hizo una nueva versión protagonizada por Bárbara Mori y, aunque logró mucha fama, fue en 2020 cuando se reescribió esta telenovela, ahora con Camila Sodi.

José Ron, Rodrigo Guirao, Marcus Ornellas y Kimberly Dos Ramos, entre otros actores, fueron los compañeros de escena de Sodi y quienes, capítulo tras capítulo, mostraron la ambición y frialdad de Rubí.

Una de las diferencias entre la versión de 2004 y el remake de 2020 es que la primera cuenta con 115 capítulos y la segunda con 26, dándole un nuevo dinamismo a la trama.

¿Bárbara Mori estaba de acuerdo con el remake de Rubí?

En entrevista, Bárbara Mori reveló que la buscaron para que retomara su papel en esta nueva versión, pero lo rechazó.

Aprovechó para mandarle un mensaje a Sodi, pues confiaba en que llevaría al personaje al siguiente nivel.

"Yo le doy la patada del éxito a Camila, porque me parece una gran actriz, es una persona a la que quiero mucho y espero les vaya increíble".

Camila Sodi en Rubí Imagen Televisa

¿Dónde ver el remake de Rubí de 2020?

La más reciente versión de la telenovela Rubí regresará a la televisión, y ahora podrás disfrutarla en Univision pues se transmitirá a partir del 25 de junio en el horario 1P/12C.