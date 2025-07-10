¿Recuerdas a la pequeña que interpretó a Fernandita en Rubí (2020)? Ya es toda una adolescente

Video Rubí provoca que Héctor descubra la prótesis en la pierna de Maribel

En 2020 se estrenó una nueva versión de la telenovela Rubí, la cual contó con las actuaciones principales de Camila Sodi, José Ron, Rodrigo Guirao y Kimberly Dos Ramos.

Aunque en esta adaptación se incorporaron algunos personajes que no aparecían en la versión anterior protagonizada por Bárbara Mori (disponible en ViX), otros que ya conocíamos regresaron, por ejemplo Fernandita, la sobrina de la protagonista.

¿Quién es la actriz que interpretó a Fernandita en Rubí?

Desde pequeña, ella admiraba profundamente a su tía y le profesaba un cariño incondicional, haciendo que Rubí la quisiera como a su propia hija.

Su presencia fue clave en esta versión moderna, ya que no solo aparece como una pequeña niña, también como adulta bajo el falso nombre de Carla, para entrevistar a Rubí Chávez en su mansión. Pero, ¿quién dio vida a esta niña y qué fue de ella?

La encargada de dar vida a la pequeña Fernandita fue la actriz mexicana Valery Sais, nacida en 2010 en la Ciudad de México. A los 7 años debutó en televisión en la telenovela 'Papis muy padres', protagonizada por Víctor González y Dulce María, recordada por su papel como Roberta en Rebelde.

Sin embargo, fue con Rubí que alcanzó gran notoriedad, apareciendo en nueve capítulos donde mostró el lado maternal del personaje principal.

Desde entonces, Valery ha formado parte de distintas películas y series en plataformas digitales, como 'Luis Miguel, la serie', 'Control Z', 'Como agua para chocolate' y 'Almas rotas', entre otras.

Valery Sais la actriz

que actúa como Fernandita en Rubí, también es modelo

Actualmente, Valery Sais tiene 15 años y continúa en el mundo de la actuación, además de haberse iniciado como modelo, ámbito en el que ha ganado reconocimiento de forma progresiva.

En su cuenta de Instagram, @valerysais, publica fotografías del detrás de cámaras, momentos en el set y aspectos de su vida diaria, mostrando que, además de ser artista, disfruta de su adolescencia como cualquier otra chica de su edad.

Por último, su talento no ha pasado desapercibido, y varios espectadores coinciden en que será una figura relevante dentro de las producciones mexicanas, ya que, pese a su corta trayectoria, sigue trabajando con empeño para consolidarse como una actriz destacada.

