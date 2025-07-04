¿Por qué Maribel tiene una prótesis en Rubí? La escena clave que lo revela

Rubí es una de las telenovelas mexicanas más icónicas, ya que relata la vida de una joven atractiva que manipula a los hombres para alcanzar sus metas.

Camila Sodi fue la encargada de interpretar a esta emblemática antagonista en la adaptación de 2020, mientras que Kimberly Dos Ramos dio vida a Maribel de la Fuente, quien tiene un rol fundamental, al ser la confidente más cercana de la heroína.

Dentro de la historia, Maribel se caracteriza por ser generosa y sencilla, a pesar de pertenecer a una familia acomodada. Su baja autoestima proviene del uso de una prótesis, situación que empeora cuando Rubí lanza comentarios despectivos sobre su condición física.

¿Qué le ocurrió a Maribel en su pierna izquierda?

Muchas personas se han cuestionado el motivo por el que utiliza este aparato ortopédico, y la causa se revela desde el primer episodio, específicamente en una escena donde desayuna con sus padres.

Maribel expresa entusiasmo por conocer a Héctor Ferrer, un joven originario de España con quien mantiene una relación a distancia y que pronto la visitará. Su padre celebra la noticia, pero su madre le advierte que el muchacho podría reaccionar mal al enterarse de que tiene una prótesis en la pierna izquierda debido a un accidente automovilístico que sufrió años atrás, algo que nunca le confesó.

Ella decide mantener el secreto, pero durante su primera cita, Rubí se las ingenia para que Héctor lo descubra al derramar vino sobre el vestido de Maribel. Aunque él se enfada al sentirse engañado, reflexiona y termina disculpándose por su actitud, reconociendo que fue inapropiada.

Kimberly Dos Ramos estudio la discapacidad de Maribel para Rubí

La actriz reveló en una entrevista con Las Estrellas que, para prepararse para el papel y brindar una interpretación auténtica, trabajó con una entrenadora que tenía la misma condición que Maribel.

También mencionó que este personaje fue un reto tanto a nivel físico como emocional, ya que buscaba representar con sensibilidad los desafíos que enfrenta una persona que depende de una prótesis en su día a día.

¿Dónde puedo ver la telenovela Rubí?

La novela protagonizada por Camila Sodi volvió a la pantalla chica a partir del 25 de junio en Univision, en el horario 1P/12C.