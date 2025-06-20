Rubí (2020) le dio el mejor final a una villana de telenovela: cambió la clásica historia

Video Rubí provoca que Héctor descubra la prótesis en la pierna de Maribel

En 2020 llegó a las pantallas una nueva versión de Rubí, la historia de una mujer dispuesta a usar su belleza e inteligencia para seducir hombres y abandonar su entorno humilde.

Las fechorías de la villana ya eran conocidas por el público, pues el personaje nació en una historieta creada por la escritora mexicana Yolanda Vargas Dulché, y que fue publicada por primera vez en 1963.

En 1968, Rubí llegó a la pantalla chica en la piel de la actriz Fanny Cano, y en 2004 Bárbara Mori protagonizó un remake que tuvo gran éxito ( y que también puedes ver en ViX).

Si bien cada versión le ha dado su propio toque, ya sea con cambios en las caracterizaciones o nuevos personajes, en el caso de la novela estelarizada por Camila Sodi (2020) destaca el desenlace de la protagonista, que desafía los esquemas establecidos para las villanas.

Rubí (2020) Imagen Televisa

Rubí, la novela de 2020, nos presentó un final diferente para una villana

Esta historia se cruza con la del 2004, pero nos lleva un poco más allá. En la versión de Camila Sodi, Rubí sí sufre un accidente en las escaleras, tras lo cual se lastima una pierna y hasta se le deforma el rostro. Sin embargo, el incidente fue provocado por Héctor, su marido, a quien ella creía muerto.

Después de hacerle daño, se vale de amenazas y chantajes para obligarla a vivir con él, desaparecer del ojo público y despedirse de todos sus amigos. Así es como Rubí pasa varios años completamente aislada de la vida que conocía.

Todo cambia cuando su sobrina, ahora convertida en una periodista recién egresada de la universidad, la busca para hacer un reportaje sobre su vida y sus artimañas. Ella, con ayuda de Alejandro, se convierte en su ruta de escape de los malos tratos de Héctor.

Tras obtener su libertad, Rubí se opera el rostro, toma terapia para recuperar la movilidad en su pierna e, incluso, logra encarcelar a Héctor y quedarse con una parte de su fortuna.

Rubí (2020), protagonizada por Camila Sodi Imagen Televisa

Poco a poco, la vida le vuelve a sonreír, hasta que retoma por completo el control de la misma. Esta vez, sin tener que seducir a ningún hombre ni idear planes maquiavélicos.

Al final, queda abierta la pregunta de si algún día dejará de ser tan coqueta, aunque no queda duda de que otros aspectos de Rubí sí cambiaron: los malos tratos de Héctor la hicieron recapacitar y ahora sabe que no necesita ser una descarada para costear su vida cara.

De esta manera, la versión del 2020 nos presenta una redención del personaje, algo poco común en las villas en las telenovelas.