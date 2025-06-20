¿Quién es la actriz que aparece como Maribel en la telenovela Rubí de 2020? No es mexicana

Video Rubí provoca que Héctor descubra la prótesis en la pierna de Maribel

En el remake de Rubí, estrenado en 2020 y protagonizado por Camila Sodi, se incorporaron algunos personajes nuevos, pero también se conservaron varios que aparecían en versiones anteriores, como Maribel de la Fuente, la mejor amiga de la protagonista.

¿Por qué Maribel es un tan importante en Rubí?

La trama muestra cómo Rubí y Maribel eran grandes amigas, hasta que esta le cuenta que conoció a Héctor Ferrer a través de una app de citas. A partir de ese momento, Rubí comienza a interesarse en él por ser un hombre reconocido y adinerado.

Con el tiempo, Rubí logra seducir a Héctor, y Maribel termina abandonada el día de su boda. Este evento la deja profundamente afectada, sobre todo cuando descubre que su vieja amiga fue quien la traicionó.

En la versión de 2004 Jacqueline Bracamontes interpretó este papel, el cual evoluciona a lo largo de la historia hasta convertirse en un personaje fuerte, capaz de resistir las manipulaciones y ataques de Rubí. En la novela de 2020, la encargada de dar vida a Maribel fue la venezolana Kimberly Dos Ramos.

Imagen Televisa

La carrera de Kimberly Dos Ramos antes de participar en Rubí (2020)

Kimberly comenzó su carrera desde muy joven, asistiendo a castings durante su infancia. De ese modo, poco a poco empezó a aparecer en comerciales y a participar en sesiones fotográficas para catálogos en Venezuela.

En 2003 obtuvo su primer papel en televisión con la telenovela 'La Cuaima'. Luego trabajó en 'Amor a palos', 'La trepadora', y en programas como 'La merienda' y 'Loco video loco'. Su salto a la fama internacional llegó con 'Grachi', donde interpretó a Matilda.

Fue en 2016 cuando decidió mudarse a México para ampliar sus oportunidades profesionales. Allí participó en producciones destacadas como 'Vino el amor' y 'Por amar sin ley'. Gracias a su esfuerzo y talento, consiguió el papel de Maribel en Rubí (2020).

Desde entonces, ha seguido sorprendiendo al público con su versatilidad actoral. En los últimos años, se ha consolidado como una figura importante en el mundo de las telenovelas, con participaciones en 'La desalmada', 'Vuelve a mí', 'Vivir de amor' y 'Me atrevo a amarte'.

Imagen Instagram: @rodrigoguirao

Así

se preparó Kimberly Dos Ramos para interpretar a Maribel en Rubí (2020)

En una entrevista con Las Estrellas, la actriz comentó que se tomó muy en serio su personaje. Para encarnar completamente a Maribel, contó con la asesoría de una entrenadora que padecía la misma discapacidad que su personaje.

Incluso mencionó que interpretar este rol le ayudó a fortalecer su autoestima y a expresar mejor sus emociones, ya que Maribel era una mujer que la mayor parte del tiempo se sentía deprimida y rara vez hablaba de sus sentimientos.