rubi
Rubí

Camila Sodi y Bárbara Mori no han sido las únicas actrices de Rubí: Todas las versiones de la novela

Camila Sodi y Bárbara Mori no son las únicas actrices que han interpretado a Rubí, ya que la telenovela ha tenido varias versiones. Te contamos quién fue la primera artista en dar vida al icónico personaje.

Disfruta ambas versiones de Rubí en ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ericka Chavez's profile picture
Por:Ericka Chavez
Video Rubí y Alejandro quedan encantados al conocerse

Camila Sodi fue la última actriz en encarnó a Rubí. En 2020, se metió en la piel de esta icónica mujer que usa su belleza para ganar riqueza y poder social. No obstante, el público conoció a este personaje mucho antes ¡y no fue con Bárbara Mori!

¿Cuántas versiones hay de Rubí?

Rubí nació en 1963, como una historieta en una revista mexicana. Desde entonces, sus dramas se han trasladado a la pantalla en cuatro ocasiones y diversas actrices le han dado vida a la famosa embustera.

La primera versión de esternó cinco años después de la publicación de la historieta, en 1968. Esta producción fue protagonizada por la guapa Fanny Cano.

Rubí

Tuvieron que pasar más de 30 años para que la audiencia volviera a ver a Rubí en la pantalla chica. En 2004, se lanzó la telenovela protagonizada por Bárbara Mori, quien ayudó a marcar la imagen de la malvada protagonista en el imaginario colectivo.


En 2020, Camila Sodi se unió a la lista de actrices que han interpretado a Rubí y lo hizo de una manera única.

Camila Sodi como Rubí (2020)
Camila Sodi como Rubí (2020)
Imagen Televisa


Un dato curioso que no todos saben es que esta historia también se llevó al cine. En 1970 se estrenó otra versión de Rubí, esta vez en película.

¿Quién fue la primera actriz en interpretar a Rubí?

La novela de 1968 fue la primera adaptación que se pudo ver en pantalla. El melodrama estuvo protagonizado por Fanny Cano, por lo que ella fue la primera Rubí.

Imagen Televisa


Como dato adicional, vale la pena mencionar que en dicha versión Irma Lozano fue la encargada de darle vida a Maribel de la Fuente, la incondicional amiga de la protagonista y a quien termina traicionando.

La Rubí de 2020, con Camila Sodi, se estrena de nuevo

Los fans de esta historia tienen motivos para celebrar, ya que pueden disfrutar de nuevo de Rubí (2020) a partir del 25 de junio en Univision, en el horario 1P/12C.

Relacionados:
RubíCamila SodiBárbara MoriTelenovelas

