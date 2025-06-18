Rubí fue un despliegue de talentos, ¿qué actores participaron en la novela de 2020?

Video Rubí provoca que Héctor descubra la prótesis en la pierna de Maribel

El nombre de Rubí estará por siempre asociado a una de las más grandes villanas de la televisión.

En 1968, la audiencia vio su historia por primera vez en la pantalla chica, y en 2004, se hizo de un lugar definitivo en la cultura popular, gracias a la versión protagonizada por Bárbara Mori.

En 2020, Camila Sodi le dio vida a la seductora mujer dispuesta a hacer todo lo necesario para escapar de la pobreza.

PUBLICIDAD

El elenco de Rubí 2020, novela de 2020

Dicho ‘remake’ alcanzó gran popularidad por su propuesta, bien lograda, en parte, gracias al talento de su reparto.

De cara al reestreno de Rubí (2020) en Univision el próximo 25 de junio (1P/12C), recordamos qué actores llenaron esta novela de magia.

Camila Sodi es Rubí Pérez Ochoa

La actriz de 39 años es la protagonista de la más reciente versión de Rubí; tenía 34 años cuando en 2020 se metió en el icónico personaje con vestidos entallados y labios rojos.

Rodrigo Guirao le da vida Héctor Ferrer Garza

La primera "víctima" de Rubí es Héctor, un arquitecto de gran renombre, de quien su amiga Maribel estaba originalmente enamorada.

Rodrigo Guirao en Rubí Imagen Televisa

José Ron interpreta a Alejandro Cárdenas

El mejor amigo de Héctor es Alejandro, un cardiólogo que se enamora rápidamente de Rubí y está dispuesto a ayudarla a ella y a su familia.

La protagonista conocerá el verdadero amor, pero le encuentra un defecto: su cuenta de banco no tiene tantos ceros como a ella le gustaría.

José Ron Imagen Mezcalent

Kimberly Dos Ramos es Maribel en ‘Rubí’ de 2020

Maribel es la mejor amiga de la protagonista, una joven de una clase más alta con un corazón abierto y siempre dispuesta a ayudar a Rubí.

El hecho que marca su vida es que de pequeña perdió una pierna y usa una prótesis para caminar.

Kimberly Dos Ramos/Instagram

Ela Velden interpreta a Carla

La actriz mexicana tiene un papel importante en la más reciente versión de Rubí, pues interpreta a su sobrina. Se trata de una periodista recién egresada que se obsesiona tanto con ella que decide hacer un reportaje. Con esta excusa, se acerca a Rubí y le cuenta su historia al mundo entero.

Imagen Instagram

Marcus Ornellas es otro de los galanes de Rubí

El actor brasileño interpreta a Lucas, un diseñador de modas que queda prendado de la protagonista desde el momento en el que la conoce. Sin embargo, tal como otros de sus amantes, muy pronto conocerá el alto precio de haberse enamorado de ella.

Rubí Imagen Instagram/Marcus Ornellas

Alejandra Espinoza hizo su debut en las novelas con Rubí

La conductora de televisión vio realizado su sueño de actuar en telenovelas en 2020. La doctora Sonia Aristimuño fue uno de sus primeros papeles en la pantalla chica. Además, uno que le presentó un reto importante, pues se cortó el cabello para darle vida a este personaje.

Imagen Instagram/Alejandra Espinoza

Rubén Sanz interpreta a Eduardo, el Príncipe de España

Una de las conquistas más sorprendentes de Rubí en la versión de 2020 es el príncipe de España, interpretado por el actor Rubén Sanz. Al igual que su personaje, el también modelo es español.