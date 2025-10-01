Rosario Tijeras llega a ViX: entérate de la fecha de estreno y todos los detalles

Rosario Tijeras es uno de los papeles más emblemáticos de la actriz Bárbara de Regil, ya que comparte con ella el coraje, el valor y la belleza que la caracterizan.

¿Dónde puedo ver la serie Rosario Tijeras? Fecha de estreno

La exitosa serie Rosario Tijeras está disponible en ViX a partir de este 1 de octubre. Podrás disfrutar las temporadas 1, 2 y 3 en el servicio de streaming.

ROSARIO TIJERAS UNIVERSAL Imagen Sony Pictures Television

Sinopsis de la serie Rosario Tijeras, ya disponible en ViX

Narra la historia de Rosario, una joven que creció en un barrio marginado de la Ciudad de México. Aunque toda su vida enfrentó duras carencias, eso no le quitó la alegría y el coraje para salir adelante.

Desafortunadamente, al vivir en un entorno violento sufrió un abuso que la cambió por dentro y la convirtió en una mujer vengativa.

A eso se le suma que se ve envuelta en un triángulo amoroso con dos jóvenes de clase económica alta, lo cual no necesariamente mejorará su vida, pues descubrirá que en las altas esferas también hay mucha violencia y peligro.