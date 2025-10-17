¿Quién Caerá? vuelve con nueva temporada: fecha de estreno del reality de concursos de Adamari López

Video ¿Quién Caerá? estrena nueva temporada el 27 de octubre por UNIMÁS

Caer o no caer, esa es la cuestión. UNIMÁS está de manteles largos con el estreno de la nueva temporada de ¿Quién Caerá?, el reality de concursos conducido por la querida Adamari López.

¿Quién Caerá?: fecha de estreno y horario de la nueva temporada en UNIMÁS

La tercera temporada del programa se estrena el próximo 27 de octubre por UNIMÁS, a las 7P/6C.

Adamari López conducirá la nueva temporada de ¿Quién Caerá? Imagen TelevisaUnivision

¿Quién Caerá? tendrá cambios y grandes sorpresas en su nueva temporada

Por supuesto, Adamari López seguirá siendo la conductora del reality de concursos; sin embargo, ¿Quién Caerá? le dará un refresh a algunas de sus dinámicas.

Por ejemplo, en esta emocionante temporada la adrenalina llegará al máximo con una espectacular Final de Campeones que durará cinco emisiones consecutivas.

En dicha Final de Campeones, los mejores participantes regresarán para enfrentarse en una serie de duelos. Ellos darán su mayor esfuerzo para llevarse a casa el increíble premio final ¡de entre 30 y 40 mil dólares!

La tercera temporada de ¿Quién Caerá? tendrá un total de 65 episodios, divididos en 6 ciclos de 10 programas cada uno, más un miniciclo de 5 programas llamado ‘Final All Stars’.

¿Quién Caerá? estrena nueva temporada el 27 de octubre Imagen TelevisaUnivision

En los primeros 10 programas habrá 8 participantes más un líder que competirán con riesgo de caer. Quien gane en cada programa se llevará el dinero acumulado esa noche, pero en el Súper Viernes el mayor ganador será líder y obtendrá todo el dinero que se haya reunido durante ese ciclo.

Si se logra un juego perfecto, el ganador de cada noche podría llevarse a casa hasta 5 mil dólares, más otros 3 mil dólares de la ronda final.

Las 6 personas que resulten ganadoras en los 6 ciclos, además de los 3 mejores jugadores de la temporada llegarán al ciclo final en donde, como se mencionó, pueden obtener el gran premio de hasta 40 mil dólares.

Los grandes estrenos de UNIMÁS en octubre

Además de ¿Quién Caerá? que se estrena el 27 de octubre, UNIMÁS renueva su programación estelar con dos grandes producciones.

Primero está el reality de supervivencia más extremo del mundo: El Conquistador: Supervivencia Extrema, mismo que se transmitirá a partir del 27 de octubre a las 8P/7C.

El otro estreno que le fascinará a la audiencia es la temporada 4 de Rosario Tijeras, que podrás disfrutar también a partir del 27 de octubre, en el horario 10P/9C.