TV SHOWS
TV SHOWS
quien caera
¿Quién Caerá?

¿Quién Caerá? vuelve con nueva temporada: fecha de estreno del reality de concursos de Adamari López

Adamari López está de regreso con la tercera temporada de ¿Quién Caerá? Entérate de la fecha de estreno y qué sorpresas habrá en esta nueva entrega.

Antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español.

Vanessa Mena's profile picture
Por:Vanessa Mena
Video ¿Quién Caerá? estrena nueva temporada el 27 de octubre por UNIMÁS

Caer o no caer, esa es la cuestión. UNIMÁS está de manteles largos con el estreno de la nueva temporada de ¿Quién Caerá?, el reality de concursos conducido por la querida Adamari López.

¿Quién Caerá?: fecha de estreno y horario de la nueva temporada en UNIMÁS

PUBLICIDAD

La tercera temporada del programa se estrena el próximo 27 de octubre por UNIMÁS, a las 7P/6C.

Adamari López conducirá la nueva temporada de ¿Quién Caerá?
Adamari López conducirá la nueva temporada de ¿Quién Caerá?
Imagen TelevisaUnivision

¿Quién Caerá? tendrá cambios y grandes sorpresas en su nueva temporada

Más sobre ¿Quién Caerá?

¿Quién Caerá? estrena nueva temporada el 27 de octubre por UNIMÁS
0:30

¿Quién Caerá? estrena nueva temporada el 27 de octubre por UNIMÁS

¿Quién Caerá?
¿Quién Caerá? regresa el 27 de octubre con Adamari López a UNIMÁS
0:15

¿Quién Caerá? regresa el 27 de octubre con Adamari López a UNIMÁS

¿Quién Caerá?
¿Habilidad o suerte? Josega se corona como el ganador del Súper Viernes en ¿Quién Caerá?
5:05

¿Habilidad o suerte? Josega se corona como el ganador del Súper Viernes en ¿Quién Caerá?

¿Quién Caerá?
Nicolás se queda a una respuesta de ganar el 'Duelo Final' y Adamari López le da consuelo
5:18

Nicolás se queda a una respuesta de ganar el 'Duelo Final' y Adamari López le da consuelo

¿Quién Caerá?
¿Josega está listo para dar el siguiente paso? Adamari López se aseguró con esta prueba
3:53

¿Josega está listo para dar el siguiente paso? Adamari López se aseguró con esta prueba

¿Quién Caerá?
Yoimy comparte con Adamari López el truco perfecto para atraer a la buena suerte
3:40

Yoimy comparte con Adamari López el truco perfecto para atraer a la buena suerte

¿Quién Caerá?
¿Vic llama "vieja" a Adamari López? Así se vivió el divertido momento
5:48

¿Vic llama "vieja" a Adamari López? Así se vivió el divertido momento

¿Quién Caerá?
Adamari López revela los objetos que guarda con "muchísimo amor" de un famoso puertorriqueño
4:48

Adamari López revela los objetos que guarda con "muchísimo amor" de un famoso puertorriqueño

¿Quién Caerá?
Lidia se une a la misión de amor de Adamari López para ayudar a Gladys
4:21

Lidia se une a la misión de amor de Adamari López para ayudar a Gladys

¿Quién Caerá?
Gladys le pide ayuda a Adamari López para encontrar novio y ella aceptó la misión
4:46

Gladys le pide ayuda a Adamari López para encontrar novio y ella aceptó la misión

¿Quién Caerá?

Por supuesto, Adamari López seguirá siendo la conductora del reality de concursos; sin embargo, ¿Quién Caerá? le dará un refresh a algunas de sus dinámicas.

Por ejemplo, en esta emocionante temporada la adrenalina llegará al máximo con una espectacular Final de Campeones que durará cinco emisiones consecutivas.

En dicha Final de Campeones, los mejores participantes regresarán para enfrentarse en una serie de duelos. Ellos darán su mayor esfuerzo para llevarse a casa el increíble premio final ¡de entre 30 y 40 mil dólares!

La tercera temporada de ¿Quién Caerá? tendrá un total de 65 episodios, divididos en 6 ciclos de 10 programas cada uno, más un miniciclo de 5 programas llamado ‘Final All Stars’.

¿Quién Caerá? estrena nueva temporada el 27 de octubre
¿Quién Caerá? estrena nueva temporada el 27 de octubre
Imagen TelevisaUnivision

En los primeros 10 programas habrá 8 participantes más un líder que competirán con riesgo de caer. Quien gane en cada programa se llevará el dinero acumulado esa noche, pero en el Súper Viernes el mayor ganador será líder y obtendrá todo el dinero que se haya reunido durante ese ciclo.

Si se logra un juego perfecto, el ganador de cada noche podría llevarse a casa hasta 5 mil dólares, más otros 3 mil dólares de la ronda final.

Las 6 personas que resulten ganadoras en los 6 ciclos, además de los 3 mejores jugadores de la temporada llegarán al ciclo final en donde, como se mencionó, pueden obtener el gran premio de hasta 40 mil dólares.

Los grandes estrenos de UNIMÁS en octubre

Además de ¿Quién Caerá? que se estrena el 27 de octubre, UNIMÁS renueva su programación estelar con dos grandes producciones.

PUBLICIDAD

Primero está el reality de supervivencia más extremo del mundo: El Conquistador: Supervivencia Extrema, mismo que se transmitirá a partir del 27 de octubre a las 8P/7C.

El otro estreno que le fascinará a la audiencia es la temporada 4 de Rosario Tijeras, que podrás disfrutar también a partir del 27 de octubre, en el horario 10P/9C.

Rosario Tijeras temporada 4 fecha de estreno
Rosario Tijeras temporada 4 fecha de estreno
Imagen Sony Pictures Television
Relacionados:
¿Quién Caerá?Adamari López

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD