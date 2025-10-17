Contrato de Corazones, Tú y Yo: ¿de qué trata esta serie de Univision?
“Contrato de Corazones, Tú y Yo” es la nueva serie que te conquistará desde su primer capítulo no solo con su historia, sino también con su gran elenco.
Esta serie llegará a la pantalla chica este próximo 27 de octubre con dos capítulos de media hora cada uno.
Contrato de Corazones, Tú y Yo: ¿de qué trata?
Feri llega a una nueva escuela de élite en donde se convierte en una de las alumnas más populares e ícono de la moda. Solo hay un problema, todo es mentira.
Fernanda Yaretzy Guadalupe Reyes es becada y no pertenece a este mundo donde el dinero y la apariencia lo son todo. Logró entrar a esta escuela gracias al esfuerzo de su familia que maneja una tienda de vestidos de XV años de barrio.
Su secreto estará en peligro cuando Bastian, el alumno más guapo y rudo de la escuela, descubre inmediatamente quién es en realidad y lo usará para chantajearla e iniciar una relación bajo contrato.
¿Lo que inicia como una farsa podrá convertirse en algo real?
El elenco de esta innovadora historia está conformado por Farah Justiniani, Tristán Maze, Pedro Baldo, Ariadna Jardon, Italivi Orozco, Christian Annocceto, Manu Corta, Luis Orozco, Samia Lara, Eva Daniela, Jonathan Kuri, Claudia Silva, Haydee Navarra, Jorge Gallegos, Sussy Lu, y muchos artistas más.
