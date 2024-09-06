Vivir de Amor: 5 puntos para entender el final de la novela (y de Rebeca)

Protagonizada por Kimberly Dos Ramos, Emmanuel Palomares y Gala Montes, y bajo la producción de Salvador Mejía, Vivir de Amor llegó a su gran final con un episodio plagado de momentos inesperados. Mientras Rebeca y sus cómplices pagaron por todas sus fechorías, Angelli y José Emilio lograron consagrar su infinito amor.

A continuación te contamos cómo se vivió el desenlace. Si te perdiste Vivir de Amor entra ya a ViX y disfruta los capítulos completos.

1.- Rebeca y Misael fingieron su muerte en Vivir de Amor



Solos eran de cuidado, pero juntos un peligro inminente. Si el rencor los unía, la ambición los hacía uno solo. Así fue la complicidad de Rebeca (Gala Montes) y Misael (Joshua Gutiérrez), quienes a pesar de sus traiciones a lo largo de la historia decidieron compartir un mismo destino.

En un principio Rebeca quería utilizar una extraña sustancia para simular la muerte de Angelli (Kimberly Dos Ramos) y José Emilio (Emmanuel Palomares), pues esa droga los haría dormir por un prolongado tiempo y hacerlos despertar dentro de sus ataúdes. La villana no encontraba mejor venganza para acabar con ellos.



Sin embargo, Misael la hizo cambiar de planes y utilizar esa pócima en ellos mismos. El malhechor deseaba comenzar una nueva vida y no podrían hacerlo con las autoridades tras sus pasos. La pareja aparentó casarse para que todos creyeran que su final estaba sellado con amor.

Ambos ingirieron la bebida que les proporcionó Brayan y rápidamente un intenso dolor los hizo caer. Familiares y amigos atestiguaron la tragedia creyendo por completo que los villanos habían muerto. Antes de quedarse dormida Rebeca alcanzó a decirle a Doris: "Brayan va a ir al panteón, le dices que yo primero".

Los cómplices terminaron sobre el suelo tomados de la mano mientras sus papás derramaban lágrimas de dolor. Pronto esa trampa jugaría contra la pareja.

2.- ¿Por qué murió realmente Rebeca en Vivir de Amor?



El plan de Rebeca y Misael consistía en ser desenterrados después de su funeral y antes de que el oxígeno se les acabara. El encomendado para esa tarea era Brayan, quien llegó por la noche al cementerio. El ladrón se vio en una encrucijada: ¿Rebeca o Misael? ¿A quién rescataría primero? El corazón lo hizo declinarse por ella.



Mientras Brayan comenzaba a cavar tanto Rebeca como Misael despertaron aterrados, pues creían que al abrir los ojos ya estarían fuera de su féretro. "Ya nos debería haber sacado", expresó él desde la oscuridad, mientras ella se preguntaba dónde estaba su salvador.

Brayan cavaba lo más rápido que podía sabiendo que cualquier segundo perdido sería mortal. La desesperación se apoderó de la villana: "sácame de aquí, Brayan, ¡Brayan!", fueron sus gritos impacientes. "No, no. Mamá, no puedo respirar", continuó.

Pero Rebeca no volvería a ver ni la luz ni la noche. Debajo de la tierra diría su última palabra, pronunciaría un solo nombre "Misael", para después dar la exhalación final.

3.- ¿Qué pasó con Misael en Vivir de Amor?



Angustiado por sacar a Rebeca, Brayan logró excavar hasta el ataúd, pero al abrirlo se encontró con Misael. El error estaba cometido y había sido mortal, su amada no tenía salvación. "Seguramente tú también, muñe, ya pasaste a mejor vida", se lamentó.

Creyendo a Misael muerto, el ladrón pensaba quedarse con el dinero oculto en el féretro, pero el primo de José Emilio resucitaría para tomarlo por el cuello. Misael quería desenterrar a su amada, pero la aparición de la policía frenaría cualquier intento.

En un forcejeo entre ambos por arrebatarse una pistola, Misael recibiría un disparo mortal que lo llevaría al mismo ataúd del que salió vivo. El dinero que tanto ambicionó ahora lo acompañaba en la muerte.

4.- Brayan, el cómplice sin salvación en Vivir de Amor



Presuroso para huir nuevamente de la policía, Brayan corría por el cementerio. La habilidad que siempre lo caracterizó en sus robos lo llevaría de cara a la muerte. Como experto en parkour sabía librarse de obstáculos y protagonizar saltos espectaculares.



Para su mala suerte esta vez no fue así. Tras saltar una tumba Brayan cayó sobre una cruz de fierro que lo atravesó por el abdomen. El maleante terminó sus días con la mirada hacia el cielo.

5.- La boda de Angelli y José Emilio en Vivir de Amor



Lejos de las intrigas, trampas y planes de Rebeca y Misael en su contra, Angelli y José Emilio pudieron ver el presente y futuro con felicidad. Además de la familia que formaron con su hijo, la pareja celebraría nuevamente una boda religiosa para consagrar su historia.