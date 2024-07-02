5 exitosas maldades de Rebeca (Gala Montes) en Vivir de Amor

Como antagonista de la telenovela Vivir de Amor, Gala Montes se ha encargado de personificar a Rebeca, quien capítulo a capítulo ha demostrado todo lo que es capaz de hacer por ambición y rencor. A continuación te presentamos parte de sus maldades.

¿Por qué Rebeca odia a Angelli en Vivir de Amor?



Siendo una niña y con el nombre de Frida del Olmo Sandoval, la villana era parte de una amorosa familia junto a sus padres y su hermana Angelli. Lamentablemente, una tarde de paseo se convertiría en una tragedia que cambiaría la vida de todos.

Víctima de unos ladrones de niños, Frida fue apartada de sus padres y dada por muerta tras una fallida búsqueda. Lo que su familia ignoraba es que había sido rescatada por una pareja que desde ese momento la adoptó y rebautizó con el nombre de Rebeca.

Con el paso de los años la verdad llegaría a la villana y descubriría su verdadero origen. Al saber que pertenecía a una familia adinerada, Rebeca se propuso recuperar la vida que le arrebataron y vengarse de Angelli por disfrutar todo lo que era para ella.

1.- Rebeca provoca el divorcio de Angelli y José Emilio en Vivir de Amor



Decidida a arrebatarle a Angelli el amor de José Emilio, Rebeca fue capaz de darle un beso en la primera vez que se cruzaron. Sin embargo, no se detendría ahí. Aunque no pudo evitar que se casaran, la villana tejió todo un plan para separarlos.



Haciéndole creer a José Emilio que Angelli ocultó la verdad sobre el asesinato de su hermana, Rebeca consiguió que se emborrachara para simular una infidelidad. Tristemente, la propia Angelli los encontró en la misma cama y se marchó segura de que su esposo la engañó.

2.- Rebeca se casa con José Emilio en Vivir de Amor



Tras causar la ruptura de José Emilio y Angelli, Rebeca continuó con su plan para adueñarse de todo lo que su hermana tenía. Así, fingió estar embarazada del empresario sabiendo muy bien que el padre del bebé era Misael.



Sin darle la espalda a su responsabilidad, José Emilio optó por casarse con Rebeca pese al profundo amor que sentía por Angelli. Más tarde él descubriría que todo había sido una mentira y que no era el papá de la criatura.

3.- Rebeca se convierte en millonaria gracias a sus chantajes



Ante el encarcelamiento de Cristina como principal sospechosa por el asesinato de Mauricio, quien fuera su esposo, Rebeca aprovechó la crisis para beneficiarse económicamente. La villana concedió ayudarla a cambio de que su suegra le otorgara todas las acciones de su empresa.



Sin opciones en el panorama, Cristina aceptó darle ese poder para sorpresa de toda la familia. Contenta al ver su ambición haciéndose realidad, Rebeca se presentó en la compañía para tomar posesión como nueva accionista.

4.- Rebeca destruye la casa de Angelli en Vivir de Amor



Víctima de los constantes rechazos de José Emilio y consciente de él jamás podría dejar de amar a Angelli, Rebeca puso manos en acción para dañar nuevamente a su hermana.



Además de causar que se alejara de su mamá, contrató a la banda criminal de Brayan para que destruyera su casa. Al cruzar la puerta de su hogar, la empresaria se quedó sin palabras al descubrir cada espacio y mueble hecho pedazos.

5.- Rebeca sale de la cárcel en Vivir de Amor



Encarcelada por el intento de homicidio contra el papá de José Emilio, Rebeca recibió una golpiza de parte de otras reas. Desesperada por salir, amenazó a Misael y Mónica con revelar que ellos estaban implicados en la muerte de Mauricio.



Con la complicidad de Misael y Bruno, quienes amenazaron a la única testigo del intento de homicidio para que cambiara su declaración, la villana logró su gran objetivo. Frente a José Emilio y su familia, Rebeca se enteró de que saldría de la cárcel.