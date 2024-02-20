Vivir de Amor se estrenó por Univision: mientras Frida descubre el secreto de su origen, don Emilio enferma

El primer capítulo de Vivir de Amor, la nueva novela del productor Salvador Mejía responsable de La Usurpadora, La Madrastra, Fuego en la Sangre, entre otras, nos introduce a una historia llena de emociones, secretos y amor incondicional.

El secuestro de Frida y la muerte de su padre marcan el inicio de una trama llena de giros inesperados, con un elenco encabezado por Kimberly Dos Ramos y Emmanuel Palomares, esta novela promete mantenernos al borde de nuestros asientos en cada episodio. No te pierdas los próximos capítulos de esta apasionante historia de amor y de venganza.

PUBLICIDAD

Mira también: ellos son los personajes de Vivir de Amor

El secuestro de Frida y la muerte de Ulises

Elena y Ulises son una pareja feliz, dedicada a sus dos hijas y al hijo que viene en camino. Sin embargo, su felicidad se ve truncada cuando, en una salida familiar a una feria, su hija mayor Frida es secuestrada por una pareja de extraños. En un descuido de Elena, los secuestradores aprovechan la distracción y se llevan a Frida, dejando a la familia desesperada y sin respuestas.

Elena y Ulises no se rinden y buscan incansablemente a Frida. Mientras tanto, los secuestradores la mantienen escondida en un baño público, cambiándole la ropa para camuflajearla y poder sacarla de la feria sin levantar sospechas. La tensión aumenta cuando Ulises se enfrenta a los secuestradores y, trágicamente, pierde la vida en el intento.

Video Rebeca descubre la verdad sobre su origen



En paralelo, Alma y Antonio, una querida pareja de vendedores de flores, lloran la muerte de su hija Rebeca, quien falleció a causa de meningitis. El dolor de esta pérdida los consume y los lleva a cuestionar la injusticia de la vida. Mientras tanto, los secuestradores se ven obligados a abandonar el auto en el que huían junto con Frida, y la persecución policiaca los conduce a una trampa pantanosa en la que pierden la vida. Sin embargo, Frida logra escapar.

Justo después de sepultar a su hija Rebeca, Alma y Antonio encuentran a Frida desmayada en el camino. Alma, en su dolor, cree que Frida es su hija muerta y decide quedarse con ella, nombrándola su hijita.

Mientras tanto, Elena llega al lugar donde los secuestradores abandonaron su auto y recibe la devastadora noticia de que los secuestradores murieron en el pantano junto con su hija. Aunque las circunstancias parecen indicar lo contrario, Elena no cree que Frida esté muerta y continúa buscándola incansablemente.

PUBLICIDAD

Angeli y José Emilio se comprometen

Veinte años han pasado desde aquellos trágicos sucesos. Rebeca, ahora convertida en una mujer, ha vivido una vida humilde al lado de Alma y Antonio, quienes han hecho todo lo posible por brindarle una vida digna. Sin embargo, Rebeca comienza a experimentar sueños extraños en los que aparece una hermana desconocida. Al cuestionar a Alma al respecto, ella niega todo y le revela que después de la muerte de Rebeca, le quitaron la matriz.

Video Emmanuel Palomares en el casting para elegir a la gran villana de ‘Vivir de Amor’



Mientras tanto, Elena ha continuado su vida tras el secuestro y la supuesta muerte de Frida. Su otra hija, Angelli, encuentra el amor en José Emilio, un joven rico dedicado al campo. Sin embargo, la felicidad de esta pareja se verá amenazada por un terrible secreto que don Emilio, abuelo de José Emilio, descubre en la víspera del 50 aniversario de la empresa Rivero Cuellar, que involucra al consorcio que tanto trabajo costó levantar.

Su otro nieto, Misael, realizó un movimiento fraudulento a sus espaldas y se llenó de coraje al saberlo. Con toda su furia enfrentó al villano, pero su salud resultó gravemente deteriorada.

Rebeca descubre su verdadero origen