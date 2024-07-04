Vivir de Amor: 5 maldades que hacen de Mónica (Gabriela Spanic) una villana de cuidado

Nuevamente, Gabriela Spanic ha demostrado su talento como villana al interpretar en Vivir de Amor a Mónica Rivero Cuéllar, una mujer ambiciosa, llena de envidia y dispuesta a hacer el mal. Repasa a continuación las fechorías de su personaje.

1.- El odio que Mónica le guarda a Angelli en Vivir de Amor



Llena de lujos y con una familia formada junto a Adolfo (René Strickler), Mónica no estaba satisfecha y su ambición brotaría acompañada de maldad. La villana anhelaba que su hijo Misael (Joshua Gutiérrez) asumiera la presidencia de la empresa de su padre para llenarse de más poder.



Para su mala suerte, fue José Emilio (Emmanuel Palomares) el designado para tomar las riendas del corporativo y quien inmediatamente se colocó en la mira de la villana al igual que Angelli (Kimberly Dos Ramos), pues estaba segura de que ella lo estaba aconsejando para perseguir la fortuna de los Rivero Cuéllar.

Así, se juró que acabaría con Angelli incluso si debía cometer un crimen. Pronto encontraría en Rebeca a la aliada perfecta para sus planes.

2.- Mónica y su rencor contra Cristina en Vivir de Amor



Con un rencor arrastrado por años, Mónica se complacía por cada desgracia de su hermana Cristina. Así sucedió cuando su sobrina Dulce perdió la vida por culpa de Misael, quien no se tentó el corazón al dispararle. Al saber que su hijo había cometido el crimen, la villana juró protegerlo y responsabilizar a un inocente del fallecimiento.

Además, Mónica sabía muy bien que su esposo Adolfo no había dejado de amar a Cristina tras el fugaz romance que vivieron en su juventud. Para martirizarla, Mónica aprovechó el dolor del abogado para casarse con él pese a no amarlo.

Ese amor inquebrantable de Adolfo por Cristina provocó un sentimiento de profundo rencor en Mónica que la hizo atentar contra la vida de Cristina. La villana estuvo a punto de encajarle una copa rota a su hermana, pero José Emilio evitó una tragedia más en su familia al detener a su tía.

3.- Mónica causó el encarcelamiento de Cristina en Vivir de Amor

Decidida a eliminar por completo del panorama a Cristina, Mónica se alió con Rebeca y Misael para acusarla de la muerte de Mauricio, su cuñado y examante. Para conseguirlo le tendieron una trampa haciéndole creer que recibiría una fortuna para que se marchara y no delatara sus fraudes. Fue el propio Misael quien acabaría con la vida del extorsionador.



Al mismo tiempo, el trío malvado sembró pruebas falsas entre las pertenencias de Cristina para acusarla del asesinato. Lastimosamente la mamá de José Emilio cayó en la trampa y fue encarcelada como principal sospechosa del crimen. Ya tras las rejas Mónica ordenó desfigurar el rostro de su rival, pero su plan falló a solo un paso de concretarse.

Sorpresivamente sería Rebeca quien tendría la llave para sacarla de prisión, decisión que desataría una dura batalla con Mónica.

4.- La guerra declarada de Mónica a Rebeca en Vivir de Amor



Furiosa al descubrir que Rebeca la traicionó y que por su culpa Cristina recuperó su libertad, Mónica no se contuvo para enfrentar a la amante de su hijo. La villana dio el grito en el cielo al saber que ahora sería accionista de la empresa familiar y juró que no se quedaría con los brazos cruzados.

Furiosa al saber que con su ambición puso en peligro el secreto de sus crímenes, Mónica entró en la oficina de Rebeca para darle una dolorosa cachetada y declararle una guerra sin tregua.

5.- Mónica separó a su nieto de Misael en Vivir de Amor

Años atrás Wanda sostuvo un romance secreto con Misael que daría un hermoso fruto. El pequeño Pedro nacería de su relación, pero Mónica sería la responsable de separar a la familia. La villana se paró ante la joven para exigirle que le entregara al pequeño, quien fue abandonado en la calle.

Misael sabía perfectamente que su madre no le había permitido conocer a su hijo y jamás se lo perdonaría.