Emmanuel Palomares es José Emilio Aranda en Vivir de Amor, un joven en medio de dos amores en la nueva novela de Univision

vivir de amor
Vivir de Amor

Emmanuel Palomares es José Emilio Aranda en Vivir de Amor

Vivir de Amor, la nueva telenovela de Salvador Mejía, se estrenará por Univision el 20 de febrero a las 7P / 6C.
El melodrama estará protagonizado por Kimberly Dos Ramos, Emmanuel Palomares, y Gala Montes.

Video Vivir de Amor - Trailer

Emmanuel Palomares, reconocido actor venezolano, continúa cosechando éxitos en su carrera artística. Tras su destacada participación en Perdona Nuestros Pecados, novela que marcó su debut como protagonista, ahora se prepara para encabezar el elenco de Vivir de Amor, una nueva historia de TelevisaUnivision que se estrenará el 20 de febrero a la 7P / 6C.

Este melodrama, creado por el productor Salvador Mejía y protagonizada por Kimberly Dos Ramos promete entrelazar la pasión, el odio y, sobre todo, la envidia. En esta oportunidad, Palomares interpretará a José Emilio Aranda Rivero Cuéllar, un hombre de campo íntegro y valiente, que se encuentra en una encrucijada amorosa entre dos hermanas.

Emmanuel Palomares es José Emilio Aranda Rivero Cuéllar en Vivir de Amor

En Vivir de Amor, Emmanuel Palomares dará vida a José Emilio Aranda Rivero Cuéllar, un hombre de campo con objetivos claros y una integridad impecable.

Su vida da un giro inesperado cuando su abuelo sufre un infarto cerebral, su hermana Dulce es asesinada y se descubre un fraude millonario en la empresa familiar. En medio de este caos, José Emilio se encuentra enredado en un triángulo amoroso entre Angelli y Rebeca, dos mujeres que representan la integridad y la envidia, respectivamente.

Vivir de Amor

A lo largo de la historia, los sentimientos sinceros y el amor verdadero revelarán a José Emilio y Angelli que siempre es posible vivir de amor.

Emmanuel Palomares: su camino a la fama

Emmanuel Palomares nació el 13 de julio de 1990 en Valera, Trujillo, Venezuela. Comenzó su carrera en su tierra natal, participando en pequeños proyectos como comerciales y obras de teatro. Sin embargo, fue en México donde logró consolidarse como actor. Luego de emigrar en busca de su sueño artístico, ingresó al Centro de Educación Artística y encontró su primera oportunidad en la telenovela Pasión y poder en 2015.

Desde entonces, su carrera ha ido en ascenso, participando en exitosas producciones como Antes muerta que Lichita, Corazón que Miente, En Tierras Salvajes, Vencer el miedo, Vencer el desamor y La herencia, entre otras.

De qué trata Vivir de Amor, la nueva novela de Univision

Vivir de Amor cuenta la historia de la familia Del Olmo, que hace 20 años sufrió el rapto de su hija Frida. El padre de la niña muere al enfrentar a los delincuentes, y la policía da por muerta a la menor sin saber que logró escapar.

En su camino se cruza con Alma y Antonio, quienes acaban de sepultar a su hija Rebeca. Con el profundo dolor de su pérdida, deciden hacer pasar a Frida como su hija muerta. Rebeca crece en un entorno humilde que detesta y, al descubrir su verdadero origen, decide vengarse de su familia de sangre al pensar que la abandonaron.

Su envidia se centra en su hermana Angelli, quien ha tenido una vida llena de lujos. Además, Angelli acaba de anunciar su compromiso con José Emilio Aranda Rivero Cuéllar, un rico y atractivo empresario.

La historia se complica aún más cuando el patriarca de la familia Rivero Cuéllar sufre un derrame cerebral al descubrir un fraude millonario en su empresa, y José Emilio debe salvarla de la quiebra.

La maldad de Rebeca y Misael, hermano de Angelli, se enfrentará a la nobleza y el temple justo de José Emilio y Angelli, quienes lucharán con el corazón en la mano para defender su amor y combatir las mentiras que amenazan con destruirlos.

Emmanuel Palomares se prepara para asumir un nuevo desafío como protagonista en la telenovela Vivir de Amor. Su talento y carisma han conquistado al público en producciones anteriores, y se espera que su interpretación de José Emilio Aranda Rivero Cuéllar sea igualmente cautivadora.


