Gala Montes es Frida del Olmo en Vivir de Amor, una joven dispuesta a cometer los actos más bajos en la nueva novela de Univision

Gala Montes regresa a la pantalla chica con un importante papel en Vivir de Amor, la nueva novela de Univision producida por Salvador Mejía.

La reconocida actriz y cantante mexicana, regresa a Televisa después de su exitoso papel en Diseñando Tu Amor en 2021. En esta ocasión, la actriz asume el desafío de interpretar a Rebeca, la antagonista de Vivir de Amor.

En esta novela, Gala Montes encarna a un personaje cargado de envidia y crueldad, dispuesto a cometer los actos más bajos para alcanzar sus objetivos.

Rebeca Sánchez Trejo/Frida del Olmo: El personaje de Gala Montes en Vivir de Amor

Rebeca es una mujer cuya vida fue transformada por un infortunado incidente, llenándola de odio y envidia hacia aquellos a quienes considera responsables de su desdicha.

Su hermana Angelli se convierte en el motor que impulsa su venganza. Con astucia y tenacidad, Rebeca logra arrebatarle a Angelli lo más preciado de su vida: su familia y el amor de José Emilio. Sin embargo, Rebeca desconoce que el amor verdadero no se compra ni se arrebata con envidia y maldad.

En el pasado, Gala Montes interpretó papeles de heroína, pero como una buena actriz, no está limitada a un solo tipo de personaje. En "Vivir de Amor", Montes se adentra en el papel de la villana, prometiendo hacer todo lo posible para atormentar la vida de los protagonistas de la historia.

Gala Montes: su trayectoria en la TV

Gala Fernández Montes de Oca, es conocida artísticamente como Gala Montes. Comenzó su carrera como actriz a los seis años de edad participando en diversas películas, cortometrajes, obras de teatro, comerciales y apariciones especiales en la televisión.

Su primer papel notable fue en la serie 'La niñera', donde interpretó a Elenita. Posteriormente, Montes se destacó por su papel en 'El Señor de los Cielos'. Además, ha sido la intérprete de temas musicales de exitosas telenovelas como La Mexicana y el Güero y Diseñando Tu Amor, donde también fue protagonista.

Vivir de Amor, una historia donde la envidia y el rencor son el eje principal

Vivir de Amor narra la historia de la familia del Olmo, quienes hace 20 años sufrieron el rapto de su hija Frida. El padre de la niña falleció al enfrentar a los delincuentes, y la policía consideró a la menor como muerta.

Sin embargo, desconocen que Frida logró escapar y se cruza en el camino de Alma y Antonio, una pareja que acaba de enterrar a su hija Rebeca. Sumidos en un profundo dolor por su pérdida, deciden adoptar a Frida y hacerla pasar por su hija fallecida.

Rebeca crece en un entorno humilde que detesta y, al descubrir su verdadero origen, decide vengarse de su familia biológica, creyendo que la abandonaron a su suerte. Su ira se dirige especialmente hacia su hermana Angelli, a quien envidia por haber disfrutado de lujos que ella nunca tuvo y por su compromiso con el adinerado empresario José Emilio Aranda Rivero Cuéllar.

La trama se complica aún más cuando Don Emilio, el patriarca de la familia Rivero Cuéllar, sufre un derrame cerebral al descubrir que su nieto Misael ha cometido un fraude millonario en la empresa, y José Emilio se ve obligado a salvarla de la quiebra.

La maldad de Rebeca y Misael se enfrentará a la nobleza y la determinación justiciera de José Emilio y Angelli. Juntos, deberán luchar con el corazón en la mano para defender su amor y enfrentar las mentiras que amenazan con destruirlos.

Montes, reconocida por sus interpretaciones previas en exitosas producciones, continúa consolidando su carrera en el mundo del entretenimiento. Vivir de Amor se presenta como una historia llena de emociones, secretos y giros inesperados que mantendrán al público pegado a sus pantallas.

No te pierdas la oportunidad de disfrutar del talento de Gala Montes en esta apasionante novela de Univision.