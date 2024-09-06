TV SHOWS
Vivir de Amor: este viernes vive el gran final de la novela por Univision

Kimberly Dos Ramos, Emmanuel Palomares y Gala Montes han protagonizado una historia donde la envidia y el rencor han tratado de estropear un amor sincero y valiente. Hoy Rebeca pondrá en marcha su último intento por separar a Angelli y José Emilio. Descubre cómo llegan los personajes a este enfrentamiento y sigue el gran final de Vivir de Amor este viernes 6 de septiembre a la 1P/ 12C por Univision.

Entra a ViX y disfruta de los capítulos completos de Vivir de Amor.

Este viernes 6 de septiembre es el gran final de Vivir de Amor a la 1P/ 12C por Univision. Protagonizada por Kimberly Dos Ramos, Emmanuel Palomares y Gala Montes, la producción de Salvador Mejía ha mostrado la fuerte rivalidad entre dos hermanas enamoradas del mismo hombre y que podría terminar con tintes dramáticos.
Mientras Angelli y José Emilio disfrutan de su amor y familia, Rebeca arde en deseos de venganza. A continuación te presentamos cómo llegan estos personajes a su último encuentro.

Rebeca y su venganza contra Angelli y José Emilio en Vivir de Amor


Desde que Rebeca (Gala Montes) descubrió la verdad sobre su origen comenzó una batalla para arrebatarle a su hermana Angelli (Kimberly Dos Ramos) todo lo que poseía. Comenzó con su restaurante y no paró hasta separarla de José Emilio (Emmanuel Palomares), casarse con él y verla hundida en la tristeza.

Pero el gusto le duró poco, pues su infinidad de maldades se fueron descubriendo una por una. En el camino fue ganando amigos y rivales, a quienes mostró su verdadera cara. Aquellos que le dieron la espalda lo pagaron con su vida y quienes la apoyaron nunca contaron con su respaldo.


Bajo su crueldad la mismísima Mónica (Gabriela Spanic) vio cómo su vida se apagaba luego de ser herida de muerte. También su mamá Alma sufrió las consecuencias de enfrentarla y fue envenenada por la villana.

Sin embargo, la justicia ya le tenía preparado un lugar, no en la cárcel, pero sí en una clínica psiquiátrica, pues un juez ordenó su internamiento al comprobarse que Rebeca tenía problemas mentales. Su reclusión parecía un alivio para todos. No obstante el tiempo pasó como un abrir y cerrar de ojos y logró su libertad condicional.

Quienes se creían a salvo de ella pronto comenzaron a temblar nuevamente. La antagonista no perdió el tiempo y se presentó ante Angelli y José Emilio, quienes se encontraban junto a su hijo en la escuela. Al verla le exigieron que se marchara y que los dejara en paz, pero su petición estaba lejos de hacerse realidad.

Su siguiente paso fue raptar a su sobrino sin imaginar que sería localizado rápidamente por sus padres. ¿Rebeca se quedará quieta o proseguirá con su venganza?

¿Misael está realmente arrepentido en Vivir de Amor?


Fuera de la cárcel tras pagar por los fraudes que hizo en la compañía familiar y por el asesinato que cometió contra su propia hermana, Misael estaba dispuesto a comenzar de nuevo. Para lograr ese deseo decidió vender las acciones en su posesión para irse muy lejos.


Su tía Cristina aceptó comprarle su parte de la empresa, pero no lo haría sin antes reclamarle por haberle arrebatado la vida a su hija. El villano escuchó todo el dolor que la mamá de José Emilio cargaba en el corazón y el arrepentimiento mezclado con llanto se apoderaron de su alma.

Apenado se dijo ser otra persona y listo para retomar su vida al lado de su hijo. Sin embargo, la imagen y el amor que sentía por Rebeca no lo abandonaban. Al saber que su cómplice se había robado a su sobrino no tardó en dar con ella.

Sorpresivamente le pidió olvidarse de todo y marcharse para comenzar una nueva vida. ¿Rebeca seguirá sus consejos? ¿Se marcharán para dejar a todos ser felices?

¿Angelli y José Emilio podrán ser felices finalmente en Vivir de Amor?


Aunque por varios años Angelli y José Emilio disfrutaron de su amor y su hijo lejos de la maldad de Rebeca, nuevamente su felicidad se ve ensombrecida. Por culpa de la villana cayeron en trampas sobre falsas infidelidades, chantajes y dolorosas bodas.

Esta vez Rebeca rebasó todos los límites y los apartó de su retoño queriendo repetir la tragedia de la que ella fue parte cuando fue abandonada en un campo solitario y apartada de su verdadera familia. Afortunadamente lograron encontrar a José Emi, pero la amenaza de Rebeca sigue en sus pensamientos.

¿Podrán librarse de ella para siempre? Descúbrelo en el gran final de Vivir de Amor este viernes 6 de septiembre a la 1P/ 12C por Univision.

