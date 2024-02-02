Kimberly Dos Ramos es Angelli del Olmo en Vivir de Amor, una joven que desafiará la envidia y el rencor en la nueva novela de Univision

Vivir de Amor, la nueva novela de Salvador Mejía, se estrenará por Univision el 20 de febrero a las 7P / 6C.

El melodrama estará protagonizado por Kimberly Dos Ramos, Emmanuel Palomares, y Gala Montes, esta historia desatará intrigas y drama en el que la envidia será el único obstáculo para vivir de amor.

Una de las actrices destacadas de la producción es Kimberly Dos Ramos, quien gracias a su talento y carisma ha participado en numerosas producciones. En Vivir de Amor, la actriz le dará un giro a su carrera pues será la protagonista principal que lucha por vivir una vida llena de amor a pesar de los obstáculos que se le presentan.

Cabe mencionar que, en anteriores papeles, Kimberly Dos Ramos le dio vida a personajes secundario o a las antagonistas de la historia.

Kimberly Dos Ramos es Angelli del Olmo en Vivir de Amor

En Vivir de Amor, Kimberly Dos Ramos da vida a Angelli del Olmo, una joven valiente y decidida que pasó por una tragedia que marcó su vida.

Desde pequeña, tuvo que enfrentar el rapto de su hermana y la muerte de su padre. A pesar de las dificultades, ha logrado salir adelante y tomar las riendas de su familia y del restaurante que su padre les dejó como legado.

La vida de Angelli toma un giro inesperado cuando su hermana Rebeca, interpretada por Gala Montes, regresa para vengarse y destruirle la vida.

Angelli se encuentra en una lucha constante por proteger a su familia y encontrar la felicidad al lado de José Emilio, su gran amor.

Kimberly Dos Ramos: su trayectoria

Kimberly Dos Ramos inició su carrera en el mundo del espectáculo en su natal Venezuela.

Comenzó como modelo y luego se adentró en el mundo de las telenovelas, donde rápidamente destacó por su talento y versatilidad. Uno de sus primeros papeles memorables fue el de Bambi Cáceres en la telenovela La Cuaima en 2003. Desde entonces, su carrera ha ido en ascenso, tanto en Venezuela como en México.

En México, Kimberly ha tenido la oportunidad de participar en importantes producciones, demostrando su talento y consolidándose como una de las actrices más reconocidas de la televisión.

Algunas de las telenovelas en las que ha participado incluyen Vino el Amor como Graciela Palacios, Por amar sin ley como Sofía Alcócer, Rubí como Maribel de la Fuente y La desalmada como Isabela Gallardo Torreblanca.

De qué trata Vivir de Amor, la nueva novela de Salvador Mejía

Vivir de Amor cuenta la historia de Rebeca y Angelli, hermanas quienes son separadas desde muy pequeñas. Angelli crece junto a su madre Elena, haciéndose cargo del lujoso restaurante que les heredó su padre.

Por su parte, Rebeca vive con una familia humilde y descubre su verdadero origen después de 20 años. Llena de resentimiento al ver que su hermana ha vivido rodeada de lujos mientras ella crecía en la adversidad, Rebeca decide vengarse.

La trama de la novela se desarrolla en medio de intrigas y dramas familiares, donde la envidia se convierte en el principal obstáculo. Angelli, la protagonista de la historia luchará por proteger a su familia y encontrar la felicidad, mientras que Rebeca buscará venganza y destrucción.

Acompañada por un elenco de primer nivel y bajo la dirección del reconocido productor Salvador Mejía, Kimberly Dos Ramos nos deleitará con su actuación en esta emocionante historia llena de amor, intrigas y dramas familiares.

No te pierdas el estreno de Vivir de Amor el 20 de febrero por Univision.