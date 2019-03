Todo lo que tienes que saber de TeletónUSA: grandes estrellas unidas por los niños entre el 22 y el 24 de marzo

Univision celebra una nueva edición de TeletónUSA, un programa especial que durante 28 horas sin interrupción recaudará fondos a favor de los niños con discapacidades en Estados Unidos. Un espectáctulo lleno de estrellas de la televisión y la música que no te puedes perder. TeletónUSA arranca a las 10pm ET el viernes 22 de marzo y se despedirá el domingo 24 de marzo a las 2 de la madrugada ET.