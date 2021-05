Ellos son los personajes y actores de Si Nos Dejan

Mayrín Villanueva será Alicia Montiel

Marcus Ornellas como Martín Guerra

Alexis Ayala se presenta como Sergio Carranza

Scarlet Gruber llega como Julieta

Gaby Spanic regresa como Fedora

Isabel Burr es Yuridia

Alex Perea como El Cholo

Carlos Said será Gonzalo



Con la experiencia de haber actuado en 'Like, la leyenda' y 'Como tú no hay dos', el joven histrión se suma a este proyecto para interpretar un polémico personaje. Carlos Said se encargará de mostrar los pasos de Gonzalo Carranza Montiel, otro de los hijos de Alicia y Sergio. Él será un hombre sensible y protagonizará un romance con Fedora, una mujer mucho mayor que él.