Con el rol protagónico de Si Nos Dejan, Marcus Ornellas será el rostro de Martín Guerra

Así es Martín Guerra

En esta ocasión, el histrión dará vida a Martín Guerra , un periodista que verá su vida iluminarse con la aparición de Alicia (Mayrín Villanueva), quien lo conquistará desde el primer momento. Pese a la diferencia de edades, él no dejará que esa brecha impida un romance que los una más día a día.

A pesar de la fuerza de sus sentimientos y del empeño por amarse, los obstáculos no faltarán en su romance. Varios personajes no verán con buenos ojos la relación, por los años que los separan, y se enfocarán en separarlos.

La trayectoria de Marcus Ornellas en la actuación

En 2009 participó en el reality show 'Me quiero enamorar' donde resultó ganador. Al año siguiente debutó en las telenovelas en el proyecto 'Dos hogares', protagonizado por Anahí, Carlos Ponce y Sergio Goyri. En la misma plática con la periodista Mara Patricia, el actor comento: "Muchas gracias al señor Emilio Larrosa por la oportunidad que me dio. Eso me ayudó muchísimo a crecer, a aprender y a entender muchas cosas de las cuales yo estaba estudiando".