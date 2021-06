Si Nos Dejan se estrenó por Univision: una nueva ilusión y una infidelidad llegaron a los ojos de Alicia

La familia perfecta

Sus hijos no son ajenos a los problemas, pues cada uno de ellos enfrenta diferentes etapas de la vida. Mientras Yuridia (Isabel Burr) lucha por sobresalir como abogada pese a la desconfianza de su novio, Gonzalo (Carlos Said) se encuentra estudiando una carrera que no le apasiona. Por su parte, Miranda (Isadora Vives) pasa por una difícil etapa adolescente al ser víctima de acoso escolar.