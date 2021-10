Los rivales del amor de Alicia y Martín en Si Nos Dejan: la familia, las dudas y Sergio

Reunidos una tarde para tomar un café, el joven periodista no guardó más su emoción y le pidió darse una segunda oportunidad en el amor y decirle que se enamoró de ella. La confesión realmente impactó a Alicia, pues siendo una mujer varios años mayor que él no podía concederle credibilidad. No obstante, y aunque le parecía una locura, su primer beso sucedió.