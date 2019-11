Seis semifinalistas, una corona: es momento de votar por tu favorita para convertirse en Reina de la Canción

Fátima Poggi, Giselle Amelunge , Gladys Ruiz, Navil Rox , Vikina López y Yennis Bencosme son las seis semifinalistas que están a un paso de coronarse como Reina de la Canción. La peruana, la boliviana, la mexicana, la boricua, la ecuacubana y la cubana lograron superar no solo los retos que se les impusieron sobre el escenario, sino cada paso (y hasta uno que otro resbalón) que han dado dentro del show de talento, y ahora se encauzan en la competencia definitiva: de la que resultará la próxima gran estrella de la música latina.

Este domingo, el drama llegó a su máximo nivel luego de que tres participantes fueran eliminadas y debieran despedirse para siempre del escenario. Pero no sólo eso, las chicas revelaron historias nunca antes contadas, la de María Antonieta Collins fue la que quedó más marcada, principalmente en Gladys Ruiz, quien contó cómo sucedió la violenta, pero heróica, muerte de su padre.



El show arrancó con el regreso de los "duelos a muerte". El primero fue entre Aimée Miranda y Yennis Bencosme, quienes cantaron el éxito de Natti Natasha y Thalía 'No me acuerdo'. La audiencia aplaudió con efusividad y, aunque la jueza dominicana elogió a Aimée diciéndole que cuando la ve en la tarima “siente ganas de bailar con ella”, quiere verla de nuevo como cuando cantó 'Bang Bang'. A Yennis la felicitó por ser una de las concursantes más afinadas; sin embargo, le pidió que no se confiara.