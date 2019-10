Daddy Yankee toma una inesperada decisión en Reina de la Canción y salva a dos aspirantes

Daddy Yankee decidió darle otra oportunidad a las dos amenazadas de la semana pasada: Giselle Amelunge y Virginia Stille . En un giro totalmente inesperado, el productor ejecutivo del show apareció en la pantalla del escenario de Reina de la Canción para explicar por qué esta semana no habría eliminación.

La boliviana y la mexicana no podían creerlo, sus sonrisas iluminaron sus rostros. Entre incredulidad y agradecimiento, las chicas amenazadas de la semana anterior volvieron a backstage pues Alejandra anunció que ambas podían cantar el número que les habían asignado.

La noche de Divas de la Música no podía terminar sin que se dieran a conocer a las nominadas a eliminación: Jessica Núñez y Wanda López fueron las elegidas por los jueces, la primera por haber vuelto a fallar durante su performance y la segunda por un tema de disciplina.

La sexta noche de Reina de la Canción (que estuvo llena de tensión y lágrimas vertidas por Virginia Stille, Aimée Miranda y Yennis Bencosme) arrancó a ritmo de mariachi, con Natalia Jiménez, la jueza invitada de esta semana. La ex vocalista de La Quinta Estación se unió al homenaje a las grandes divas de la música al interpretar 'Costumbres' de Juan Gabriel, que se popularizara con la voz de Rocío Durcal.

Una vez que Natalia terminó el performance de la canción incluida en el disco 'México de mi corazón', corrió a cambiarse el vestuario . Entonces comenzó el show de las once aspirantes a coronarse como Reina de la Canción: una a una tomaron el escenario.

Usando un look street style lleno de brillo, Alejandra Espinoza nombró a la primera que debía presentarse ante las cámaras, el público del foro y los jueces: la dominicana Melaner Quiroz. La 'afrolatina con flow' puso a la audiencia a cantar y a bailar al ritmo de 'Lets Get Loud', de Jennifer López. Cantar y realizar una difícil coreografía ocasionó que Melaner olvidara la letra, algo que no pasó desapercibido por los jueces. Sin embargo, Natalia Jiménez la elogió porque, a pesar de todo, siguió cantando hasta el final.