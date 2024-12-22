TV SHOWS
¿Quién Es La Máscara? 2024: Cacahuate Enchilado es el personaje ganador de la temporada en Estados Unidos

Después de 10 semanas de competencia y una final disputada entre Huesito Peligroso, Cacahuate Enchilado y Freddie Verdury, el público votó para elegir, por primera vez, al ganador de la temporada en Estados Unidos.

Univision picture
Por:Univision
Video ¿Quién Es La Máscara? 2024: Galilea Montijo se coronó como la campeona con Cacahuate Enchilado

Un triple combate, un último duelo, así como el voto del público, definieron la final de ¿Quién Es La Máscara? 2024 y dieron a Cacahuate Enchilado el triunfo de la temporada en Estados Unidos.

El personaje, la botana más conocida, se llevó la victoria gracias al voto del público televidente, quien durante unos minutos pudo apoyar a sus personajes favoritos.

¿Quién Es La Máscara?

La gala arrancó con tres finalistas, Huesito Peligroso, Cacahuate Enchilado y Freddie Verdury. Luego del enfrentamiento, los investigadores salvaron a Freddie Verdury y el público en el estudio votó para que Cacahuate continuara en la competencia y el canino tuvo que mostrar su verdadera personalidad: la actriz Daniela Luján.

Un último duelo y el voto del público definieron al ganador de QELM 2024 en EU


Con la presencia de dos invitadas de lujo se realizó el último duelo de la temporada. Freddie Verdury cantó con la cantante Fey, mientras que Cacahuate Enchilado hizo mancuerna con Mónica Naranjo.

Mientras los performances ocurrían el público desde su casa comenzó a votar y unos minutos después el proceso fue cerrado.
Los resultados arrojaron que Freddie Verdury era el segundo lugar y Cacahuate Enchilado el campeón indiscutible de la temporada en Estados Unidos.

Freddie Verdury mostró su verdadero rostro, el actor Armando Hernández, mientras que detrás de Cacachuate Enchilado estuvo la conductora Galilea Montijo.

