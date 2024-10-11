¿Quién Caerá?: cuál es la dinámica del concurso en la segunda temporada

Video ¿Quién Caerá?: la segunda temporada agrega más dinero en premios y la posibilidad de ganar en los 'súper viernes'

A unos días del estreno de la segunda temporada de ¿Quién Caerá? conoce cuáles serán las novedades que tendrá en su dinámica y cuál es el premio que se podrían llevar los ganadores.

Dominicanos, venezolanos, salvadoreños, puertorriqueños, vieron de NY, Dallas, Houston, Miami, Puerto Rico, Hawai, Utah, Colorado. El público se sentirá atraído por las historias que se presentarán.

PUBLICIDAD

¿Quién Caerá?: cuándo se estrena la segunda temporada



Prepárate para disfrutar del estreno de esta temporada conducida de nuevo por Adamari López, quien agrega toda su chispa y carisma a las rondas de preguntas y logra divertidos momentos con los participantes.

La cita es el lunes 28 de octubre a las 7P/6C en la señal de UNIMÁS. Más caídas, más emociones y más premios son parte de esta nueva etapa de ¿Quién Caerá? y no puedes perdértelo.

¿Quién Caerá?: cuáles son las novedades en la dinámica del concurso



Esta segunda temporada tendrá algunos cambios en la dinámica. La primera de ellas es que habrá nueve participantes cada 10 programas.

Nueve participantes inician, incluido el líder, y compiten sobre las ya conocidas trampillas. Todos están en riesgo de caer si responden incorrectamente.

Otro de los cambios que veremos es que todos los participantes tendrán la posibilidad de ser líder. Cada programa habrá uno diferente y también estará en riesgo y jugará sobre una trampilla; ello significa que podrá ser eliminado si otro concursante la gana.

Si el líder es derrotado, el que lo hizo ocupará su lugar y acumulará el dinero que el líder había ganado hasta ese momento. Esto puede ocurrir en varias ocasiones a lo largo de los 10 programas, es decir, una persona puede ser líder en varias ocasiones.

El programa 10 será llamado ‘Súper Viernes’ y ahí se reunirán los nueve participantes, pero solo serán parte de ese episodio el mejor rankeado de los nueve programas anteriores y se descartará a los participantes con menor ranking.

PUBLICIDAD

En caso de que haya participantes que estén empatados en cuanto a posición en el ranking, el líder elegirá a quien se quiere enfrentar, agregándole al concurso un toque de drama, misterio y estrategia.

Seis participantes y un líder se enfrentarán en varios duelos hasta llegar a un pozo de duelo final, de donde saldrá el gran ganador.

¿Quién Caerá?: cuál es el premio que podrán ganar los participantes



Cada programa los participantes acumulan dinero con base en su desempeño y las trampillas en las que han caído.

Por día un participante puede ganar entre 5 mil y hasta 7 mil dólares. Si nadie gana el duelo final de cada episodio, ese dinero se va a un acumulado para el programa 10, denominado como el ‘Súper viernes’.

Los acumulados pueden ir de 10,000 dólares hasta 20,000 dólares y ese dinero es el participante que haya tenido el mejor desempeño y haya respondido mejor las preguntas.