quien caera
¿Quién Caerá?

¿Quién Caerá? Especial Feliz 2026 tendrá invitados únicos y una co-conductora de lujo

Así como Univision transmitirá un programa especial para recibir el Año Nuevo, ¿Quién Caerá? también tendrá una edición exclusiva para darle la bienvenida al 2026. Entérate de los detalles.

Te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español.

Vanessa Mena's profile picture
Por:Vanessa Mena

¿Quién Caerá? celebrará las fiestas decembrinas a lo grande, pues no solo tendrá el programa ¿Quién Caerá? Especial de Navidad el 24 de diciembre, también habrá un episodio especial para despedir el 2025.

¿Quién Caerá? Especial Feliz 2026: fecha de estreno y horario

El programa ¿Quién Caerá? Especial Feliz 2026 se transmitirá por UNIMÁS el próximo miércoles 31 de diciembre, a las 8P/7C.

¿Quién Caerá? Especial Feliz 2026 tendrá dos talentosas conductoras

Al igual que en el programa ¿Quién Caerá? Especial de Navidad, en esta edición especial Adamari López tendrá como co-conductora a su hija, Alaïa Costa.

¿Quién Caerá? Especial Feliz 2026: los concursantes serán niños

A diferencia de los programas que hemos visto a lo largo de estas tres temporadas, en donde los participantes son adultos, en ¿Quién Caerá? Especial Feliz 2026 los participantes serán niños.

Los pequeños competirán en el reality de concursos para llevarse grandes premios, además de que será un programa con mucha emoción y diversión.

¿Quién Caerá?: horario y en dónde ver el reality de concursos

Puedes ver la temporada 3 de ¿Quién Caerá? de lunes a viernes a las 7P/6C, por UNIMÁS. En esta tercera edición la conductora también es Adamari López.

