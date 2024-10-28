¿Quién Caerá?: Adamari López te espera hoy en el gran estreno de la segunda temporada

Video Adamari López promete diversión y más dinero en la nueva temporada de ¿Quién Caerá?

La espera ha terminado y hoy es el estreno de la segunda temporada de ¿Quién Caerá? el programa de concursos más divertidos y cargado de muchas sorpresas. Te esperamos este 28 de octubre a las 7P/6C por UNIMÁS.

Adamari López está lista para poner a prueba los conocimientos de los participantes a través de varias rondas de preguntas con las que podrán acumular dinero y sortear un reñido duelo para llevárselo a casa.

¿Quién Caerá?: de qué trata y cuál es la dinámica del programa de concursos



Las tardes de UNIMÁS se llenarán de alegría con este exitoso y emocionante formato de concurso en el que participantes de diferentes nacionalidades, compiten en una divertida dinámica para ganar un premio en efectivo que les podría ayudar a cumplir sus sueños.

A lo largo del show, los concursantes deben responder correctamente numerosas preguntas en diferentes modalidades para lograr reunir la mayor cantidad de dinero posible. Ello lo lograrán enfrentándose en los diferentes retos: Duelo clásico, Duelo clásico visual, Entre 3, El revoltijo, por mencionar algunos.

Hay que tener un buen conocimiento de la cultura general y suerte para llegar al final del concurso, pues aquellos que no acierten en las preguntas caerán por una trampa en el suelo, la cual podría abrirse en cualquier momento.

¿Quién Caerá?: cuáles son las novedades en la dinámica del concurso



Esta segunda temporada tendrá algunos cambios en la dinámica , entre los que se encuentran:

Habrá nueve participantes cada 10 programas.

Otro de los cambios que veremos es que todos los participantes tendrán la posibilidad de ser líder .

. Si el líder es derrotado, el que lo hizo ocupará su lugar y acumulará el dinero que el líder había ganado hasta ese momento. Esto puede ocurrir en varias ocasiones a lo largo de los 10 programas, es decir, una persona puede ser líder en varias ocasiones.

que el líder había ganado hasta ese momento. Esto puede ocurrir en varias ocasiones a lo largo de los 10 programas, es decir, una persona puede ser líder en varias ocasiones. El programa 10 será llamado ‘Súper Viernes’ y ahí se reunirán los nueve participantes, pero solo serán parte de ese episodio el mejor rankeado de los nueve programas anteriores y se descartará a los participantes con menor ranking. Al final solo uno se llevará el premio en efectivo que puede ser de hasta 20,000 dólares.